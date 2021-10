Pellegrini: El aspecto mental es el mayor mérito de este grupo

El extremo uruguayo del Alavés Facundo Pellistri (2i) disputa el balón con el defensa del Real Betis Álex Moreno (i) ante la mirada del técnico del Alavés, Javi Calleja (d), y del Real Betis, Manuel Pellegrini (2d).. EFE/ David Aguilar

Vitoria, 18 oct (EFE).- El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, dijo que “el aspecto mental es el mayor mérito” del grupo de jugadores que dirige porque creen hasta el final, como hicieron este lunes para lograr el triunfo ante el Deportivo Alavés (0-1).

El chileno indicó en sala de prensa que fueron “tres puntos muy importantes” en un partido en el que tuvieron “una buena posesión y un buen volumen ofensivo”, y celebró que defensivamente fue un encuentro “muy completo” de sus futbolistas.

“Pudimos adelantarnos en la primera parte y en el segundo tiempo fue muy parejo y se decidió en los últimos minutos”, expuso el técnico, que puso en valor el choque que planteó el Alavés y la dirección de Javi Calleja.

Pellegrini no quiso fijarse en los números que le colocan como el técnico verdiblanco con mayor porcentaje de victorias.

“Son cifras que van reflejando un trabajo y estoy contento, pero no es la preocupación más importante”, señaló, y afirmó que está “muy contento” en el Betis. “Buscamos darle la alegría a la hinchada y seguimos involucrados en la tres competiciones. Ahora tenemos que pensar en el partido contra el Leverkusen”, añadió.

Preguntado por el número de faltas que había hecho su equipo, respondió que su intención no es parar el juego con ellas. “Se van produciendo y a lo mejor son estadísticas de un partido. Fue un partido muy disputado y tuvimos la capacidad de mantener la concentración ante un Alaves que se le ve muy bien”, manifestó el preparador bético, que no quiso ponerse ninguna medalla aunque le funcionaron los cambios.

“La medalla siempre es para lo jugadores, que son los que deciden”, afirmó.