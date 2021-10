Paula Badosa asciende 14 puestos y se sitúa decimotercera del mundo

EFE/EPA/RAY ACEVEDO

Madrid, 18 oct (EFE).- Paula Badosa, primera tenista española que gana el torneo de Indian Wells, ascendió, con su victoria en la final sobre la bielorrusa Victoria Azarenka, catorce puestos en la clasificación mundial hasta situarse decimotercera en una lista que no cambia en sus tres primeros puestos.

La australiana Ashleigh Barty continúa al frente del ránking con 9.077 puntos, seguida de la bielorrusa Aryna Sabalenka (7.115), de las checas Karolina Pliskova (5.320) y Barbora Krejzikova (4.748) y de la española Garbiñe Muguruza, que gana un puesto y ahora es quinta con 4.425 puntos.

La tunecina Ons Jabeur, que perdió contra Badosa en semifinales de Indian Wells, se metió en el Top-10, octava, ganando ocho plazas en la lista.

Badosa ha conquistado en el torneo californiano el título más importante de su carrera deportiva y el segundo en el circuito WTA , tras el conseguido este mismo año en el WTA 250 de Belgrado.

La española se mete por primera vez en el Top 15 mundial, y los 1.000 puntos que obtuvo en Indian Wells le permiten pasar del No. 19 al 8 en la Carrera a Guadalajara (México), ocupando momentáneamente un puesto de acceso directo a las Finales WTA para cerrar la temporada.

"Las WTA Finals no eran mi objetivo al principio de semana, pero ahora miro la clasificación, veo que estoy en posiciones de clasificarme y es un sueño personal para mí", comentó Badosa.

Paula está inscrita en el torneo WTA 250 de Cluj-Napoca (Rumanía) y ha sido convocada para formar parte del equipo español en las Billie Jean King Cup Finals, que se disputarán en Praga del 1 al 6 de noviembre.

La colombiana Camila Osorio, en el puesto 63 con 1.016 puntos, es la jugadora latinoamericana mejor clasificada.

-- Clasificación mundial WTA

.1. Ashleigh Barty (AUS) 9.077 puntos

.2. Aryna Sabalenka (BLR) 7.115

.3. Karolina Pliskova (CZE) 5.320

.4. Barbora Krejzikova (CZE) 4.748

.5. Garbiñe Muguruza (ESP) 4.425

.6. Elina Svitolina (UKR) 4.096

.7. Maria Sakkari (GRE) 4.005

.8. Ons Jabeur (TUN) 3.500

.9. Belinda Bencic (SUI) 3.365

10. Naomi Osaka (JAP) 3.326

...

13. Paula Badosa (ESP) 3.248

34. Sara Sorribes (ESP) 1.715

63. Camila Osorio (COL) 1.016.