Pakistán.- Al menos un muerto y 17 heridos tras un atentado en el oeste de Pakistán

10-01-2008 Ambulancia en Pakistán POLITICA ASIA PAKISTÁN WARRICK PAGE



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Un policía ha muerto y otras 17 personas han resultado heridas este lunes tras la explosión como consecuencia de un atentado cometido cerca de la universidad en Quetta, oeste de Pakistán, por la guerrilla del Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB).



"Los atacantes querían atentar contra los estudiantes pero los oficiales de la Policía han sido las víctimas", ha dicho el ministro de Interior de la provincia de Baluchistán, Mir Ziaulá, según informa el diario paquistaní 'Down'.



Entre los heridos hay trece policías. Ziaulá ha indicado que la explosión se cebó principalmente con los agentes "debido a las estrictas medidas de seguridad" que había en las inmediaciones de la Universidad de Baluchistán.



Por su parte, el ministro paquistaní de Interior, Sheij Rashid Ahmad, ha condenado el atentado y ha dado el pésame a la familia del policía fallecido. "No permitiremos que los terroristas destruyan la paz en la provincia. El Gobierno de Pakistán proporcionará recursos y apoyo al Gobierno provincial", ha dicho.



Se trata del segundo ataque contra funcionarios públicos cometido en el último mes en Baluchistán, después del atentado con coche bomba registrado el pasado 25 de septiembre que provocó la muerte de cuatro agentes y heridas en otros dos.



La región cuenta desde la década de los años 2000 con la presencia de la guerrilla del ELB, considerada organización terrorista por Pakistán, Reino Unido o Estados Unidos. Desde entonces ha librado una cruenta lucha con las autoridades de Islamabad para lograr la autodeterminación de Baluchistán, llegando incluso a ser responsable de la limpieza étnica de las minorías no baluchis en la provincia.