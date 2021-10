Oposición venezolana pide reanudar "cuanto antes" diálogo en México

Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, empresario colombiano y enviado del gobierno venezolano que fue extraditado de Cabo Verde a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero, se dirige a los medios de comunicación en Caracas. Venezuela October 17, 2021. REUTERS/Leonardo Ferdandez Viloria

CIUDAD DE MÉXICO, 17 oct (Reuters) -El líder de la delegación opositora de Venezuela, Gerardo Blyde, instó el domingo al gobierno del presidente Nicolás Maduro a reanudar lo antes posible el proceso de diálogo, luego de que el oficialismo suspendiera en la víspera su participación en las conversaciones en ciudad de México.

Una delegación de representantes del Gobierno decidió no viajar a México, donde se llevaría a cabo una nueva ronda de las negociaciones, después de que Cabo Verde extraditó al empresario colombiano Alex Saab, un aliado del mandatario venezolano, a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

"Exhortamos a la contraparte a reanudar cuanto antes las sesiones en México", dijo Blyde al leer un breve comunicado ante periodistas en un hotel que sería la sede del diálogo. "Queremos abordar con profundidad todos los temas de la agenda, pues solo así llegaremos a acuerdos", agregó.

Más tarde, Maduro señaló que tras la extradición de Saab ordenó a la delegación del oficialismo que suspendiera el viaje a México y advirtió que "vendrán otras" respuestas.

"El gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab le metía una puñalada mortal a los diálogos y negociaciones de México, y actuó", dijo el mandatario venezolano en la televisión estatal. "No quieren diálogo", agregó.

La delegación del oficialismo venezolano incluyó el mes pasado a Saab, como miembro de la mesa de negociación que comenzó a mediados de agosto entre la oposición y el gobierno, bajo la facilitación de Noruega, para solventar la crisis política del país sudamericano.

Blyde, jefe de la delegación opositora, destacó que "ninguna persona es más importante que todo el pueblo de Venezuela", que además atraviesa una profunda crisis humanitaria, en alusión a lo ocurrido a raíz de la extradición de Alex Saab.

El Reino de Noruega dijo que seguía convencido de que la única solución en Venezuela será negociada. "Seguimos trabajando para que las partes continúen, lo antes posible, su importante esfuerzo en la mesa de negociación para una solución política e inclusiva por el bien del pueblo venezolano", publicó en su cuenta de Twitter.

Las autoridades judiciales estadounidenses han señalado a Saab de ser un operador que ayuda a Maduro a organizar acuerdos comerciales que Washington busca bloquear mediante sanciones, tras acusaciones por corrupción vinculadas a un programa estatal de alimentación.

Los abogados de Saab han calificado los cargos de Estados Unidos como "con motivaciones políticas", y el gobierno venezolano ha señalado que el empresario fue "secuestrado".

Maduro agregó que acudirán a los organismos de derechos humanos para denunciar el proceso contra Saab.

"Venezuela se está moviendo. Nos estamos moviendo a todo nivel, en la Organización de Naciones Unidas", señaló el mandatario, quien dijo que el enviado especial trajo en "silencio" alimentos y gasolina al país sudamericano.

En horas de la tarde del domingo, Camilla Fabri, esposa de Saab, se presentó en un evento convocado por el oficialismo en el centro de Caracas a favor del enviado especial, en el que estuvieron decenas de personas con pancartas que pedían la libertad del empresario, según testigos Reuters.

"Lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo, Alex Saab, jamás se doblegará, jamás", dijo Fabri en una declaración. "Nosotros siempre hemos sido una familia unida y como él está secuestrado, nosotros estamos secuestrados como familia", agregó.

En su intervención, Fabri leyó una carta en la que Saab responsabiliza a Washington y a la oposición venezolana de su integridad en prisión, y en la que además señala que enfrentará un juicio "con dignidad" y que no colaborará con Estados Unidos porque "no he cometido ningún delito. No pienso mentir".

Se espera que Saab comparezca el lunes por primera vez en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Horas después de la extradición de Saab, Venezuela volvió a detener a seis exejecutivos del refinador Citgo, filial estadounidense de la petrolera estatal PDVSA, que tenían una medida de arresto domiciliario.

(Reporte de Sharay Angulo y Cassandra Garrison en Ciudad de México y Deisy Buitrago y Mayela Armas en Caracas.)