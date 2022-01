Nigeria.- Asesinadas al menos 30 personas en un ataque contra un mercado en el noroeste de Nigeria

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Al menos 30 personas murieron el domingo en un ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un mercado en la localidad nigeriana de Goronyo, situada en el estado de Sokoto, en el norte del país africano, tal y como han confirmado este lunes varios residentes.



Estos residentes han relatado en declaraciones concedidas al diario nigeriano 'The Premium Times' que un grupo integrado por alrededor de 200 "bandidos" rodearon el mercado y abrieron fuego de forma esporádica. "No fueron selectivos con los disparos, pero obviamente vinieron a matar", ha dicho uno de ellos.



El ataque fue perpetrado menos de dos semanas después del asesinato de decenas de civiles en un ataque similar en el mercado de Unguwar Lalle, situado en el área de Sabon Birni, también en el estado de Sokoto, en medio de un aumento de la inseguridad en esta zona de Nigeria.



Los ataques en Nigeria, anteriormente centrados en la zona noreste del país --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)-- se han extendido durante los últimos meses a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.