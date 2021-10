Multa de 1,2 millones a Booking por incumplir el código de turismo de París

EFE/EPA/WALLACE WOON/Archivo

París, 18 oct (EFE).- Booking fue condenada este lunes a una multa de 1,234 millones de euros por incumplir el código de turismo que exige París a este tipo de plataformas de reserva de alojamiento en línea para controlar que un propietario particular no alquila su inmueble más allá de los 120 días autorizados.

El Tribunal de París dictaminó que la empresa holandesa había pasado por alto disposiciones de dicho código al no transmitir cierta información a la alcaldía de la capital francesa, en particular el número de días que se alquilaron alojamientos turísticos amueblados.

La denuncia por parte del Ayuntamiento se presentó el pasado enero, cuando la administración local argumentó que no había recibido la información solicitada dentro del plazo prescrito, y reclamó más de 150 millones de euros.

El tribunal consideró que pese a que Booking transmitió la información solicitada, lo hizo tarde, por lo que la multa impuesta, que será abonada a la ciudad de París, debió fijarse en un importe más reducido.

Según el diario Le Monde, la compañía de alojamientos mostró su "decepción" por esta decisión y aseguró haber trabajado en estrecha colaboración con el Ayuntamiento para garantizar la calidad y la eficacia de los datos y así cumplir con las obligaciones legales en Francia.

"Los datos requeridos retroactivamente por la ley no permitieron a Booking.com tener el tiempo necesario para cumplir adecuadamente con los requisitos relacionados con la calidad de los documentos compartidos", argumentó en declaraciones recogidas por medios franceses esa firma con sede en Ámsterdam.

El Ayuntamiento gobernado por la socialista Anne Hidalgo obtuvo en febrero de 2021 una victoria legal en este ámbito, ya que el Tribunal Supremo dictaminó que la regulación de los alquileres turísticos de corta duración cumplía con el derecho europeo para hacer frente a la escasez de viviendas.

El Tribunal de París condenó en julio pasado a la plataforma Airbnb a una multa de más de 8 millones de euros por haber mantenido desde 2017 anuncios sin el número de registro obligatorio.