Millonarios gana el clásico bogotano y se acerca al líder Atlético Nacional

Imagen de archivo de jugadores de Millonarios. EFE/Carlos Ortega

Bogotá, 17 oct (EFE).- Felipe Román y Daniel Giraldo marcaron los goles con los que su equipo, Millonarios, derrotó este domingo 2-0 al Independiente Santa Fe, en la fecha de clásicos regionales de la liga colombiana.

Román metió el balón por entre las piernas del arquero Leandro Castellanos. Giraldo, que fue jugador de Santa Fe, no celebró su anotación pero le dio cifras concretas al juego.

En los últimos 15 minutos Santa Fe trató de empujar para anotar pero Esteban Ruiz, que debutó en Millonarios, no permitió la caída de su valle.

Con este triunfo los "Embajadores" quedan en el segundo lugar de la tabla de clasificaciones con 29 puntos, a cuatro del líder Atlético Nacional.

"Los cardenales" quedan en la casilla 14 con 17 enteros y con la necesidad de buscar triunfos a domicilio para recuperar lo perdido en casa.

EMPATE DEL LÍDER NACIONAL

El arquero del Independiente Medellín, Andrés Mosquera Marmolejo, fue la figura del partido en el empate 1-1 con Atlético Nacional, al sacar balones que iban con selló de gol.

"Desde el primer minuto el equipo quiso ir por el juego y él salió figura", dijo el técnico de Nacional, Alejandro Restrepo, al referirse al trabajo realizado por Mosquera.

Por su lado, el estratega del Medellín, el colombo-uruguayo Julio Comesaña, aseguró que se daba por sentado que los iban a superar fácilmente por la diferencia que hay entre ambos equipos en la tabla de clasificaciones - Nacional 33 puntos, DIM 19-

"Quién podía creer que nosotros íbamos a conseguir este resultado, nadie creía, pensaban que nos iban a golear", manifestó el técnico a periodistas.

TABLAS ENTRE AMÉRICA DE CALI Y DEPORTIVO CALI

En la fecha de clásicos regionales América de Cali, dirigido por Juan Carlos Osorio, se fue adelante con diana de Larry Angulo pero Harold Preciado igualó al convertir en gol una falta contra su compañero Teófilo Gutiérrez.

El VAR fue protagonista porque además de validar el tanto de Angulo permitió anular uno del goleador "Teo" Gutiérrez, que marcó pero en fuera de lugar.

Los "Escarlatas" quedan en el octavo lugar de la tabla de clasificaciones con 19 puntos, mientras que los "Azucareros", al mando del venezolano Rafael Dudamel, quedan en la casilla 11 con 18 enteros.

ALIANZA SIGUE ARRIBA

El equipo Alianza Petrolera volvió a la senda del triunfo al superar 2-0 al Atlético Bucaramanga, que dirige el argentino Néstor Craviotto.

Pablo Bueno se despachó con doblete para darle la victoria a los suyos que llegan a la quinta casilla con 22 unidades, buscando asegurarse entre los ocho equipos clasificados que disputarán el título.

Mientras tanto, Bucaramanga cede terreno y para en la casilla 12 con 18 puntos.

El elenco dirigido por Hubert Bodhert solamente es superado por Atlético Nacional, Deportes Tolima, Millonarios y Deportivo Pereira, en lo que se constituye una de sus mejores campañas pese a lo limitado de su nómina y presupuesto.

AL FIN UN TRIUNFO DE PATRIOTAS

Mateo Rodas, Cristian Barrios y Edgardo Rito fueron los artífices de la victoria de Patriotas 1-3 ante La Equidad en Bogotá. Este fue el segundo triunfo de ese equipo este semestre.

Desde el 1 de agosto pasado Patriotas no saboreaba el triunfo. Tampoco había podido marcar gol. En esa ocasión -tercera jornada de la liga- le ganó 1-0 a La Equidad.

Ambos equipos están lejos de la punta pero supone un bálsamo para Patriotas que abandona el sótano de la tabla de clasificación.