Malí.- Muere un soldado en un nuevo ataque en el norte de Malí

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Al menos un militares y cuatro terroristas murieron el domingo en un nuevo ataque perpetrado por personas armadas no identificadas contra un puesto de control del Ejército de Malí en el norte del país, según han confirmado las Fuerzas Armadas.



El Ejército maliense ha señalado en un breve comunicado que "respondió vigorosamente" a un ataque ejecutado contra un puesto en Acharane, en la región de Tombuctú, al tiempo que ha indicado que fue perpetrado por "elementos aún no identificados".



Así, ha manifestado que el balance provisional es de un militar muerto y tres heridos. "De lado enemigo, cuatro muertos abandonados sobre el terreno y múltiples armas recuperadas", ha subrayado. Por el momento no hay reclamación de la autoría.



Malí y otros países de la región del Sahel sufren un repunte de este tipo de ataques en los últimos años, muchos de ellos ejecutados por la rama de Al Qaeda en Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), y Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS).