La redención del Chimy Ávila

El delantero argentino de Osasuna, Chimy Ávila, celebra el segundo gol del equipo navarro durante el encuentro correspondiente a la novena jornada de primera división que han disputado frente al Villarreal en el estadio de La Cerámica, en la localidad castellonense. EFE/Doménech Castelló.

Pamplona, 18 oct (EFE).- Muchos habían olvidado lo que era celebrar un gol del Chimy Ávila hasta el día de ayer, momento en el que el carismático delantero argentino volvió a celebrar un gol en partido oficial, 635 días después, para dar la victoria a su equipo frente al Villarreal.

El ‘Comandante’ salió desde el banquillo en sustitución de Kike García para disputar unos minutos en los que su equipo, a priori, daba por bueno el empate frente a un rival que esta semana disputará la Lia de Campeones.

Como los grandes jugadores, Ávila no necesitó mucho para volver a sonreír. Un error de la defensa amarilla puso en bandeja el tanto rojillo en el minuto 87 que supuso el pleno de victorias a domicilio para los navarros tras las logradas en Cádiz, Vitoria y Mallorca.

Fue un mano a mano ante su compatriota Gerónimo Rulli. El número 9 coló el esférico entre las piernas del cancerbero con su pierna izquierda para hacer estallar de alegría a sus compañeros, a Arrasate y a la afición rojilla desplazada hasta allí. La locura se instaló en el Estadio de la Cerámica hasta el pitido final.

Un tota de 635 días después volvió a dejar su marca en un partido oficial. El 21 de enero de 2020, ante el Recreativo de Huelva en la Copa del Rey, fue la última ocasión en la que consiguió anotar. Todavía hay que remontarse más atrás para recordar su última celebración en Liga. El 5 de enero anotó frente al Celta de Vigo en Balaídos.

Tras dos lesiones de ligamento que afectaron de lleno a su progresión como futbolista profesional, el Chimy comenzó este curso con la esperanza por volver a su mejor versión. La dura competencia en la punta de ataque con Ante Budimir y Kike García pareció un grueso muro con el que lidiar, algo que no ha parado la energía de un jugador que se ha tenido que conformar con los minutos del final durante estas primeras jornadas.

"Se juntan muchas emociones, se te vienen en la cabeza y sólo tengo palabras de agradecimientos para los que confiaron en mí, con mis errores y aciertos", señaló Ávila en una entrevista con Movistar LaLiga en la que tuvo un recuerdo hacia su madre, su mujer y sus hermanas por ser el 'Día de la Madre' en Argentina.

"Estoy contento por el triunfo y por marcar de nuevo después de tanto tiempo fuera de los terrenos de juego", añadió.

Respecto a la racha de Osasuna aseguró que "se hace notar el trabajo colectivo" y destacó que todos corren "por igual" pero no quiso marcarse objetivos a largo plazo. "Somos de ir paso a paso, vamos saltando obstáculos", concluyó.

Poco antes de estas declaraciones, el aguerrido delantero se fundió en un abrazo con Arrasate muy significativo que captaron las cámaras de televisión y que quedará para el recuerdo. Ya en el vestuario recibió las felicitaciones de todos sus compañeros.

Por todo ello, el 17 de octubre de 2021 será un día que Ávila jamás olvidará por la emotividad de lo sucedido y por asentar a Osasuna en la quinta posición con 17 puntos, empatando a unidades con los tres rivales que le preceden o lo que es lo mismo, licencia para soñar desde ahora con algo más que la permanencia.