La OMS nombra a Didier Drogba su nuevo embajador para deporte y salud

El exfutbolista marfileño Didier Drogba, en una imagen de archivo. EFE/ Katia Christodoulou

Ginebra, 18 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró hoy al exfutbolista marfileño Didier Drogba, una de las mayores estrellas del fútbol africano, nuevo embajador de buena voluntad del organismo para deporte y salud.

Drogba y el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, firmaron hoy el acuerdo que vincula al exjugador con la organización en un acto celebrado en la sede de esta en Ginebra.

"Es un honor volver a la familia de las Naciones Unidas con el fin de promover el deporte y la salud", destacó el marfileño, quien ya fue embajador para África del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entre 2007 y abril de este año.

La antigua estrella del Chelsea, que también jugó en las ligas francesa, china, canadiense y estadounidense, recordó que también desempeña labores humanitarias con la fundación que lleva su nombre, pero reconoció que "no es suficiente".

"Muchas personas no tienen acceso a servicios sanitarios y globalmente están aumentando enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer, los problemas cardiacos o los infartos, en un mundo complejo que afronta retos como el cambio climático o la recuperación tras la pandemia", analizó.

"Con mi nuevo papel como embajador, estoy decidido a trabajar con la OMS, la FIFA, la sociedad civil, la juventud y el sector privado para llegar al mayor número de aficionados al fútbol posible, usando el deporte como una poderosa herramienta que transmita mensajes sobre el beneficio de la actividad física", destacó.

Drogba subrayó que el deporte es una de las mejores formas de mejorar la salud, pero para practicarlo "la gente necesita tener oportunidades para aprenderlo, jugarlo y disfrutarlo a cualquier edad y nivel", por lo que promocionarlo es una tarea clave.

El director general de la OMS celebró la incorporación a este organismo de un jugador que fue elegido el mejor de África en dos ocasiones (2006 y 2009), capitaneó a la selección de Costa de Marfil en tres Mundiales y marcó casi 500 goles en su carrera, entre ellos el primero de la selección africana en una Copa del Mundo.

Los estudios de la OMS indican que cuatro de cada cinco adolescentes y uno de cada cinco adultos no practican suficiente ejercicio físico, pese al beneficio que este tiene a la hora de mejorar la presión sanguínea y reducir el riesgo de hipertensión, problemas coronarios, diabetes o cáncer.

Otros embajadores de buena voluntad de la OMS son el portero brasileño Alisson Becker, el empresario y exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, el exprimer ministro británico Gordon Brown o la activista Cynthia Germanotta, madre de la cantante Lady Gaga. EFE

