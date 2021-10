Kempes: "El Valencia está por encima de Lim, es de los valencianos"

El exfutbolista del Valencia Mario Alberto Kempes firma ejemplares de su autobiografía "Matador" hoy lunes, en la feria del libro de Valencia. EFE/Miguel Ángel Polo

Valencia, 18 oct (EFE).- El mítico exjugador argentino Mario Alberto Kempes señaló durante la promoción de su libro 'Matador, mi autobiografía' en la Feria del Libro de Valencia, que el Valencia CF "está por encima" de su máximo accionista Peter Lim y que es de los valencianos.

Kempes fue despedido en febrero de 2017 de su cargo como Embajador del Valencia CF y cuando echa la vista atrás admite que se equivocó en las formas, ya que sus críticas a la gestión del club por parte de Meriton no debió hacerlas en público y haberlas hablado directamente con ellos.

"Dije lo que tenía que decir, quizás me equivoqué, pero dije lo que sentía y nadie me siguió. Me equivoqué en decirlo en público y no decírselo a ellos pero me he transformado en un valenciano más e hice un 'pensat i fet' (pensado y hecho) y me equivoqué, son cosas que tienen que pasar y la vida continúa", explicó.

"Yo cuando me equivoqué y me echaron, lo que quise es abrir los ojos y los oídos y todos, sin excepción, cerraron los ojos y se taparon los oídos, yo ahora no voy a firmar nada, si el Valencia me necesita estoy para el Valencia pero ni Para Peter Lim, ni las peñas ni nada, no me voy con ningún grupo, no soy más cabeza de indio", continuó.

"No sé si el Valencia me necesita, Peter Lim no", -dijo entre risas- "no, es una broma, el Valencia está por encima de Lim, el Valencia es de los valencianos, pero... ¿Volverá a ser de los valencianos? es una pregunta que yo no voy a poder contestar", apostilló.

Sobre la marcha del equipo en esta nueva temporada, el argentino apuntó que "empezó bien, ahora lleva cinco partidos sin ganar pero no creo que vaya a tener problemas. Peor que el año pasado creo que no, porque terminó que rogábamos que ganara partidos para no descender aunque después se acabó en una posición más o menos cómoda".

El que fuera dos veces máximo goleador de la liga española no descarta que el Valencia pueda luchar por plazas europeas ya que argumentó que "tampoco los que están arriba están muy fuertes, está siendo una liga muy irregular. El Atlético, que es el que mejor se ha preparador y ha comprado bien, tampoco es que haya sacado diferencias, en una liga tan igualada el Valencia puede hacer algo", comentó.

Preguntado por qué deseo pediría antes para el Valencia: si entrar en la Liga de Campeones o la marcha de Peter Lim del club, respondió que "entrar en champions es más lindo, que se fuera Lim sería mejor pero son cosas que tienen que resolver ustedes o la gente que está peleando por ver si pueden hacerse otra vez con el Valencia y en vez de ir peleando de a poquito que sea una que ponga las ideas sobre la mesa".