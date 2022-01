Jordania.- Un tribunal ratifica la condena a muerte contra un hombre que asesinó a su hermana en un 'crimen de honor'

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Jordania ha ratificado la condena a muerte contra un hombre por asesinar a su hermana en octubre de 2019 citando el "honor familiar" como excusa.



El hombre fue sentenciado por el asesinato premeditado de su hermana en el interior de su vivienda debido a que "se veía con otro hombre pese a estar casada", lo que suponía "una mala reputación" para la familia.



Así, los documentos judiciales del caso muestran que el acusado decidió asesinar a su hermana "para limpiar el honor familiar", según ha recogido el diario jordano 'The Jordan Times'.



El hombre intentó asesinar a su hermana en 2017 tras verla con un hombre en un autobús. En 2019, cortó la luz de su vivienda para forzarla a salir, pero al no hacerlo llamó a su puerta horas después para disparar contra ella en cuatro ocasiones.



El tribunal ha señalado que el acusado "planificó cuidadosamente el asesinato y tenía conocimiento previo del mal comportamiento de su hermana, por lo que un brote de furia no es aplicable en este caso".



El Tribunal de Casación de Jordania aprobó en marzo de 2017 endurecer la pena contra dos hombres condenados por un 'crimen de honor', sentando un precedente histórico para estos casos, si bien los activistas denuncian que la situación no ha mejorado de forma sustancial y piden más reformas.