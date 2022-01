JJ.PP.- Miguel Carballeda: "Ojalá nos den lo que nos deben, nos merecemos unos Juegos en Madrid"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, mostró este lunes su apoyo a que Madrid vuelva a apostar por acoger unos Juegos porque los "merece" y se los "deben", para lo que se necesita "consenso como lo ha habido antes" y con "todas las partes juntas en equipo y con deportividad", mientras que también pidió no dejar de ser 'Amigos para Siempre', en referencia al eslogan de Barcelona'92.



"Me atreví a proponer que Madrid se atreviera a hacer un esfuerzo. Estuve en los tres proyectos que perdieron, pero todos eran una gran candidatura. Es importante que podamos celebrar la paz, sólo queda libre el año 36 y no es fácil, tiene que haber consenso como lo ha habido antes", afirmó Carballeda en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por Repsol, DAZN, Unicaja Banco y Loterías y Apuestas del Estado.



El mandatario, que recordó que la ciudad es "una capital importante" y acogedora con todo el mundo, deseó que "ojalá" vayan todas las partes "juntas en equipo y con deportividad". "Y ojalá nos den lo que nos deben, Tokio ya los ha tenido dos veces y Madrid ninguna", remarcó.



Además, volvió a insistir en que el 2036 puede ser una fecha simbólica porque se cumple "exactamente un siglo de la puñetera Guerra Civil". "Parece que no queremos olvidarla y ojalá tener los Juegos sirva para hablar de paz y futuro. Este ciego se niega para mirar atrás, este país se merece mirar al futuro y unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos nos ayudarían", aseveró.



"He visto el cambio que sufrió Barcelona tras los Juegos del 92, era una ciudad que vivía de otra forma y cómo se transformó y empezó a haber accesibilidad. Siguen recordándonos lo hermoso que fue ir a Barcelona'92, que sigue teniendo el récord de espectadores en el anillo paralímpico más grande de la historia. Con los Juegos se cambian las ciudades y se inicia un futuro que nos tiene que hacer alcanzar cuotas de convivencia mayores. Nos los merecemos", sentenció.



En este sentido, dejó claro que le hacen "ilusión" tanto este proyecto que aún no se ha diseñado como el que es más real de la candidatura de Barcelona-Pirineos para acoger los Juegos de Invierno en 2030. "Pero los Juegos de Verano son algo más grande y que afecta a más personas, sin desmerecer los de Invierno. Sé que hay mucha controversia y más cuando salimos de dos crisis, pero insisto en que hay que mirar al futuro. Tracémonos la meta y marquémonos objetivos como país", insistió.



"Hay que intentar cualquier vía y el deporte ayuda a que los pueblos se entiendan si se hace con buena predisposición, consenso y talante", puntualizó sobre la actual tensión política con Cataluña. "No es fácil, pero en los del 92, que se hicieron con la participación de todos, se acuñó el 'Amigos para Siempre'. No dejemos de serlo o nos traicionaremos, el deporte es una buena vía para recuperar cosas perdidas", demandó.