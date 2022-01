JJ.PP.- Miguel Carballeda: "No vivo del deporte paralímpico, pero me da vida desde que lo conocí en 1988"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, afirmó este lunes que el deporte con discapacidad le ha dado "vida" desde que entró en contacto con él a finales de los 80 y que la sociedad puede encontrar en los deportistas españoles "ejemplos en sentido positivo", y también tiene claro que se están logrando claros avances hacia una igualdad que considera justa y necesaria.



"Como presidente del CPE no vivo de esto, es una aportación absolutamente altruista. No vivo del deporte paralímpico, pero me da vida desde que lo conocí en 1988", confesó Carballeda durante los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, DAZN, Repsol y Unicaja Banco.



En este sentido, bromeó sobre su condición de presidente también de la ONCE. "Le conozco, es buena persona y me permite que dedique unas horas, que no son suficientes, al deporte paralímpico", señaló con una sonrisa.



El dirigente cree que la sociedad española está actualmente con "mucho agotamiento, mucha competencia y mucha crispación", y que por ello está "deseosa de ver ejemplos en sentido positivo". "El mensaje a través de los medios de los logros, lágrimas y risas de nuestros deportistas han ayudado a pensar que hay un futuro mejor si somos capaces de seguir superándonos. Es la capacidad de ser capaces de las personas, que son lo más importante de la vida, tengan o no discapacidad", remarcó.



Para Carballeda, muchos de los deportistas con discapacidad "han tenido que superar historias personales muy importantes". "Y la sociedad da valor a eso porque recoge un ejemplo para superarse en la vida. Quizá viendo los Juegos Paralímpicos se dan cuenta de que si les viene de repente un problema, que así es la vida y que tendrán que superarlo y salir adelante. Hay historias detrás de cada deportista con discapacidad que en sí mismas son un reto para la sociedad", puntualizó.



"Tratamos de ser gente feliz y lo vamos consiguiendo, tratamos de ser agradecidos, y también lo vamos consiguiendo, sabemos lo que nos cuesta y tenemos que conseguir, paso a paso, cuotas de mayor igualdad de derechos y oportunidades", añadió el dirigente, que celebró "el impacto muy importante" de los Juegos Paralímpicos de Tokio que ha habido en España "gracias a los medios".



Carballeda no esconde que han sido "unos Juegos diferentes en tiempos difíciles". "Pero creo que esa coincidencia les ha dado un valor especial y el reconocimiento de la sociedad que necesita y sigue necesitando ejemplos positivos de personas capaces de superarse cada día y de mirar al futuro, con ilusión, compromiso y con nuevas metas para ir hacia un mundo mejor", recalcó.



"El deporte ayuda y es una segunda oportunidad para afrontar un futuro que es posible, y es importante para las personas con discapacidad. La suerte se reparte de forma diferente en ocasiones y el deporte es una oportunidad auténtica de vida", recordó el presidente del CPE.



CONTENTO POR EL BALANCE EN TOKIO



En este sentido, no olvidó que también hubo antaño "otra época más dura, donde no había becas ni premios en metálico, ni medios de comunicación". "Nadie hablaba de aquellos deportistas y ellos lo consiguieron luchando en tiempos más difíciles", comentó en comparación con la actualidad en la que "la sociedad quiere leer y saber de deportistas paralímpicos".



Carballeda celebró que a los deportistas que han ido a Tokio se les haya "despedido y recibido con dignidad, como a los olímpicos", en sus respectivas Comunidades Autónomas, y que el balance de 36 medallas y el casi centenar de diplomas logrados en la capital japonesa significa que "están entre los mejores del mundo". Especial mención hizo a que el 41 por ciento de metales vino a través de las mujeres con discapacidad, que "lo tienen más difícil todavía".



"El balance no es malo", reconoció el mandatario, que sabe que la preparación para la cita con la pandemia "al principio fue dura" y que resaltó su forma de proceder para que "todos tuvieran la posibilidad de seguir entrenando en su casa" con el material que les proporcionaron. Luego, apostaron por concentrar a los deportistas en cinco 'burbujas' a semanas de viajar para evitar positivos. "Creo que el plan ha dado resultados muy positivos y en todo el proceso de preparación, de viajar y de retorno no hubo ningún caso", detalló.



Carballeda también se refirió a la importancia de la buena colaboración de "lo público y privado" y agradeció a sus patrocinadores, que considera "mucho más, son compañeros de viaje imprescindibles". "Todos han seguido pese a las dos crisis y hacen posible que los sueños del CPE se puedan seguir cumpliendo", indicó. "No es un simple patrocinio y saben que es bueno para sus empresas porque la sociedad les exige cada vez más el qué otras cosas hacen por la gente", agregó.



"CREO QUE EL ADOP YA NO PUEDE RETROCEDER"



Por ello, es optimista en cuanto al Plan ADOP. "Creo que no vamos a retroceder, ya no se puede. El Gobierno nos atiende, cuida y reconoce, vamos a seguir avanzando porque hay una clara apuesta del Gobierno por el mundo del deporte y espero que no se dé un paso atrás. El deporte con discapacidad es mucho más caro y necesitamos la ayuda de lo público y lo privado para seguir avanzando", avisó.



También está seguro de que para París 2024, las autoridades cumplirán e igualarán los premios en metálico por medalla respecto a los olímpicos. "Esto no es nuevo en el mundo, ya hay una serie de países que lo hacen y España no debe de dejar de hacerlo, quedan tres años para conseguir que esa igualdad de oportunidades sea real. Hemos ido poquito a poco y habrá que hacerlo del todo si queremos tener un país en igualdad", expresó el presidente del CPE.



"Llevamos toda la vida pidiendo y esperamos que se nos escuche. Espero que lleguen los fondos europeos y que se dedique parte al deporte porque genera riqueza y puestos de trabajo, y que no se olvide al mundo del deporte con discapacidad", demandó.



Sobre la futura Ley del Deporte, el mandatario espera que salga ya adelante. "Llevamos mucho tiempo hablando y revisando papeles, pero siempre se han atendido nuestras demandas y el último documento contempla todas las del comité. Espero que salga adelante y con todo el consenso necesario del Congreso, lo necesitamos", manifestó Carballeda.



Finalmente, se congratuló de que "muchísima gente" haya seguido los I Juegos Inclusivos, "un empeño de Sanitas", porque "la inclusión es importantísima en todo, sobre todo en la educación", y dejó claro que propusieron "hace años" se cambie de la Constitución la palabra 'disminuidos' para referirse a las personas con discapacidad. "Los deportistas que han oído nuestro himno en Tokio y que están orgullosos de representar al mejor país del mundo no lo son", sentenció.