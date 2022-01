JJ.OO.- Almeida: "Antes optar a unos Juegos, debemos tener consenso social, político e institucional"

13-10-2021 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante la inauguración de Madrid Food Innovation Hub, a 13 de octubre de 2021, en Madrid (España). Este miércoles da sus primeros pasos este centro, el primer vivero para el fomento del emprendimiento y la innovación en la cadena de valor agroalimentaria de Madrid. Madrid Food Innovation Hub busca convertirse en centro neurálgico de todo el emprendimiento en FoodTech de la Comunidad de Madrid. Además, las startups que participen en los programas de incubación del centro tendrán acceso a mentores para impulsar sus negocios y al uso de las instalaciones, que incluyen 300 m2 de coworking y una cocina-laboratorio totalmente equipada con más de 300 m2. DEPORTES Gustavo Valiente - Europa Press



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que hará "todo" lo que esté en su "mano" para que la ciudad albergue unos Juegos Olímpicos, sean los de 2036 u otros, aunque ha señalado que antes de presentar cualquier candidatura se asegurará de que haya "consenso social, político e institucional", sobre todo después de "tres candidaturas fallidas" que dejaron "un mal sabor de boca" a los madrileños.



"Madrid tiene que ser sede de unos Juegos Olímpicos. Antes de saber si de verdad estamos preparados o no hay que tener consenso social, político e institucional para remar en la misma dirección. Madrid merece ser sede de unos Juegos Olímpicos. Queremos tomar esa decisión y fomentar el deporte base. Estamos sentando las bases para que cuando tengamos que tomar la decisión lo hagamos con todas las garantías", explicó en una entrevista en el programa El Larguero de la Cadena Ser.



En este sentido, reconoció que están "en proceso de ver cuáles son las condiciones reales y cuándo es el mejor momento". "Todavía estamos en el año 2021, estamos en un momento preliminar, yendo poco a poco y viendo qué es lo que tenemos que plantear. Luego hay que ver si efectivamente hay ese consenso político, social e institucional y el acuerdo con el COE. Nosotros no vamos a dar un solo paso sin el COE. Es imprescindible ir de la mano del COE y de Alejandro Blanco, que ha mostrado la mejor de las disposiciones", apuntó.



"Haré todo lo que esté en mi mano, sea alcalde o no. Hay una deuda con la ciudad de Madrid, pero también hay que seguir el camino adecuado y ser prudentes. Venimos de una situación con tres candidaturas fallidas, que dejaron un mal sabor de boca a los madrileños; y menos mal que los de 2020 no nos los dieron... Cuando tomemos la decisión es porque sabremos que esa candidatura tiene altísimas probabilidades de salir adelante", prosiguió.



El regidor madrileño también agradeció el apoyo que este lunes traslado el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, a una posible candidatura de la capital de España. "Agradezco las declaraciones del ministro Iceta. Esto demuestra que en España, al margen de los debates políticos, cuando hay grandes proyectos los gobiernos cooperamos lealmente. Que el ministro diga que si Madrid presenta la candidatura es porque cree que estamos suficientemente preparados es un mensaje de tranquilidad de que si tomáramos todas las instituciones colaboraríamos", afirmó.



Por otra parte, restó importancia al cruce de declaraciones con la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que hace unos días afirmaba con rotundidad que la ciudad pugnaría sí o sí por los Juegos de 2036. "A todos nos puede la ilusión", dijo. "Somos la única gran capital del mundo que no ha organizado unos Juegos Olímpicos", añadió. "No pasa nada por que en un Gobierno haya diferencias, lo importante es que se puedan arreglar", finalizó.