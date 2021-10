Inzaghi: "La derrota contra el Madrid fue un poco fruto de la casualidad"

Simone Inzaghi, entrenador del Inter, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Sergey Dolzhenko

Roma, 18 oct (EFE).- Simone Inzaghi, técnico del Inter de Milán, aseguró este lunes que la derrota de su equipo en la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid (0-1) fue "un poco fruto de la casualidad" y definió como "fundamental" el encuentro de este sábado contra el Sheriff Tiraspol para relanzar las ambiciones europeas del conjunto milanés.

"No tenemos un bloqueo mental en la Liga de Campeones. La derrota contra el Real Madrid (0-1 en San Siro) fue un poco fruto de la casualidad y también de nuestra falta de pegada, porque disparamos muchas veces a portería y no marcamos", afirmó Inzaghi en la rueda de prensa previa al Inter-Sheriff.

"Mañana debemos reencontrarnos con la victoria contra un equipo (el Sheriff) que en este momento domina el grupo", prosiguió.

El Inter, que cayó en la fase de grupos en los últimos tres años consecutivos, empezó la campaña europea con una derrota 0-1 contra el Real Madrid y un empate 0-0 con el Shakhtar Donetsk. El Sheriff, en su primera participación absoluta en la Liga de Campeones, arrancó con triunfos frente a Shakhtar y Real Madrid, y lidera el grupo con seis puntos en dos jornadas.

"El Sheriff no ganó a Shakhtar y Madrid por casualidad. Nosotros ya jugamos contra estos equipos y son óptimos. Mañana nos enfrentamos con un club que llega con entusiasmo, bien organizado, que defiende bastante bajo y aprovecha a sus delanteros al contragolpe", dijo Inzaghi.

"Vi a mis chicos enfadados por la derrota contra el Lazio (1-3, el pasado sábado en la Serie A) y eso me gusta, significa que somos unos ganadores", opinó.

Inzaghi alineará al argentino Lautaro Martínez y al bosnio Edin Dzeko como titulares en la delantera ante el Sheriff, mientras que el chileno Alexis Sánchez será suplente.

"Sánchez y (el también chileno, Arturo) Vidal llegaron el domingo de Sudamérica. Se entrenaron bien. Me alegro de que Alexis haya jugado tres partidos con Chile (en la fase de clasificación al Mundial 2022) y su condición está mejorando", aseguró.