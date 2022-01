Infosalus.- El doctor Joaquín Arribas, sobre el cáncer de mama: "Se está avanzando pero se necesita muchísimas más investigaciones"

18-10-2021 El doctor Joaquín Arribas ha conseguido avances en algunos subtipos de cáncer de mama, como el HER2 positivo SALUD CIBERONC



El director de Investigación del Parc de Salut Mar (Barcelona), del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y coordinador del Programa de Cáncer de Mama de CIBERONC, Joaquín Arribas, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, que la investigación en el cáncer de mama "está avanzando mucho en casi todos los subtipos" pero ha reivindicado que "se necesita muchísimas más investigaciones", por lo que ha solicitado más inversión.



Este martes se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), que es el tumor más diagnostica en 2021 en el mundo, con una incidencia de 132 casos por cada 100.000 habitantes y más de 2,2 millones de casos en todo el mundo, según los datos del Centro de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC).



En el caso de España, durante 2020 se detectaron más de 34.000 casos, tal y como recoge el Sistema Europeo de Información del Cáncer (ECIS), y en la actualidad hay más de 100.000 mujeres que padecen esta enfermedad. Con estas cifras, se convierte en el tumor más frecuente entre las españolas, por delante del cáncer colorrectal, útero, pulmón y ovario. También es el que más mortalidad causa, por delante del cáncer de pulmón, colon y páncreas, según indica la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).



Sin embargo, el doctor Arribas ha reconocido que la tasa de éxito contra esta enfermedad es cercana al 80 por ciento aunque ha insistido en que es "una cifra muy global" y depende del tipo de cáncer que se padezca, porque, por ejemplo, ha destacado el tipo 'triple negativo' sobre el que ha comentado que es "una especie de cajón desastre" y donde "más necesario son los avances porque hay pocas terapias dirigidas ahí".



En este tipo de cáncer (triple negativo), Joaquín Arribas ha señalado que el tratamiento más usado contra él es la quimioterapia, que es "muy tóxica" porque "mata cualquier célula que se divida, tanto las buenas como las malas", lo que genera efectos secundarios "muy graves". "Tendremos que ir desentrañando cuántas enfermedades hay en ese cajón desastre y cuál es la mejor manera de tratarlas", ha comentado.



Por el contrario, hay dos subtipos, HER2 positivo y el receptor hormonal positivo, en las que el doctor ha manifestado que tienen un mejor tratamiento debido a que existen terapias dirigidas. En el caso del primer subtipo, el HER2 positivo, el experto ha afirmado que la terapia personalizada "está funcionando muy bien" y ha detallado que "se basa en dirigir una quimioterapia tradicional pero solo a las células tumorales" y esto se ha logrado "vehiculizando a través de un anticuerpo".



"Este tipo de cáncer es el paradigma de lo bueno que es la investigación. Hace 30 años era el que peor pronóstico tenía. Las tasas de supervivencia a los cinco años no llegaban al 40 por ciento, en cambio, hoy tiene una tasa de éxito superior al 80 por ciento", ha subrayado.



Asimismo, dentro de las buenas noticias, Joaquín Arribas ha desvelado que la mejor solución futura para el cáncer "será el diagnóstico precoz y las terapias inmunes", es decir, diagnosticarlo cuando "todavía no es una enfermedad tan grave" y el propio sistema inmune puede actuar sobre los tumores.



"Estamos desarrollando una terapia que lo que hace es dirigir los linfocitos solo contra las células tumorales. Esperamos realizar un ensayo clínico en 2023 o 2024", ha valorado respecto a que su equipo de investigación hallase hace unos meses el mecanismo por el que las células de tumores sólidos resisten a los linfocitos T. Una investigación que comenzó hace 15 años y que se ha llevado a cabo gracias a la financiación, entre otras entidades, del Instituto de Salud Carlos III o la Asociación Española contra el Cáncer.



CÁNCER METÁSTASICO



Uno de los grandes retos a los que se enfrenta la investigación es la metástasis. Al respecto, el doctor Arribas ha recalcado que se debe intentar que el tipo de cáncer que se padezca no se haga metástasico, por lo que ha insistido en que el mejor método para ello es el diagnostico precoz.



"El cáncer que se convierte en metastásico empezó antes de lo que se coge. Personalmente, a mi juicio, lo único que es capaz de llegar a todas las partes del cuerpo es el sistema inmune, que está diseñado para eso. Hay que trabajar para que el sistema inmune sea capaz de reconocer como extrañas las células tumorales", ha asegurado.



"NO HAY LA MISMA PREOCUPACIÓN POR LA INVESTIGACIÓN QUE OTROS PAÍSES"



Por otro lado, Joaquín Arribas ha reconocido a Europa Press que la COVID-19 ha servido para valorar la importancia que tiene la investigación pero ha matizado que "aún hay muchas dificultades para que se aprecie globalmente" y, en el caso concreto de España, el doctor ha lamentado la desigualdad en cuanto al PIB que se destina en comparación con otros países de Europa.



"Algunos países dedican el tres por ciento mientras que aquí solo un uno. Hasta que esto no se iguale, no se podrá decir que tenemos la misma preocupación por la investigación que otros países", ha criticado.



Sobre la rapidez de encontrar una vacuna contra la COVID-19 y no haber aún cura contra el cáncer, el doctor ha recordado que la vacuna no se ha desarrollado en España y ha considerado que hasta que no haya una "presión social" se continuará "a trancas y barrancas".



"LA QUIMIOTERAPIA ES UNA TERAPIA QUE DEBEMOS SUPERAR"



Por último, Joaquín Arribas ha reafirmado la necesidad de investigar y hallar terapias dirigidas que permitan centrarse únicamente en las células tumorales y que no sean tan invasivas como la quimioterapia que, a pesar de haberse "refinado" mucho, "es algo que no debería usarse" porque "mata cualquier célula" pero, al mismo tiempo, ha recalcado que es "la mejor opción" que hay.



"Mientras no haya terapias más dirigidas, habrá que hacer uso de ella. Es la mejor opción que seguimos teniendo. Mientras no tengamos otra cosa, hay que hacer uso de ella", ha subrayado.