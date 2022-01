India.- Paralizan casi 300 trenes en India para pedir la dimisión de un ministro por la muerte de manifestantes

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Miles de agricultores indios han cortado las vías férreas y bloqueado el paso a 293 trenes para pedir la dimisión y detención del ministro federal del Interior, Ajay Mishra, por su responsabilidad en la conocida como matanza de Lakhimpur, en la que murieron ocho personas después de que varios coches oficiales embistieran contra los manifestantes.



La Policía se ha desplegado en las estaciones de ferrocarril ante la convocatoria de la protesta, lo que no ha impedido que se hayan paralizado 150 trenes de mercancías, de los que 75 corresponden a trenes que transportaban carbón a centrales eléctricas, informa la televisión india NDTV.



La coalición Samyukt Kisan Morcha que agrupa a los sindicatos de agricultores, ha informado de la detención de varios de sus dirigentes durante la protesta, que ha durado un total de seis horas, entre las 10.00 y las 16.00 horas de este lunes en protesta por los hechos de Lakhimpur, en el estado de Uttar Pradesh.



"Esta acción se desarrolla en distintos lugares y diferentes distritos. La gente de todo el país sabe dónde tenemos que parar los trenes. El Gobierno de India aún no ha hablado con nosotros", ha indicado un dirigente campesino, Rakesh Tikait.



El conocido como incidente de Lakhimpur ocurrió el pasado 3 de octubre cuando un convoy de vehículos oficiales fue bloqueado por manifestantes. El primer vehículo embistió contra la protesta y otros dos vehículos lo siguieron. Cinco personas que estaban en el bloqueo --cuatro campesinos y un periodista-- murieron atropellados, mientras que en la respuesta de los manifestantes fueron linchados hasta la muerte tres miembros de la comitiva, incluido el conductor de Ashish Mishra, hijo del ministro del Interior.



Mishra asegura que su hijo no estaba en ese lugar cuando ocurrieron los hechos, pero ha sido detenido. Los manifestantes exigen la dimisión del ministro para garantizar una investigación imparcial.



Fuentes policiales citadas por NDTV han explicado que Ashish Mishra fue detenido porque no ha podido dar explicaciones sobre dónde estaba en el momento del incidente.



Miles de personas se están manifestando desde noviembre de 2020 para que se retiren las nuevas leyes agrícolas, que si bien para el Gobierno son necesarias para modernizar el sector y sus infraestructuras, los trabajadores del campo alegan que son las grandes corporaciones las que saldrían beneficiadas.



Las tres leyes señaladas ponen fin en la práctica al sistema de adquisiciones que garantiza a los agricultores precios mínimos para sus productos y les protege de las fluctuaciones del mercado.