Haití.- Colombia enviará una misión par identificar a los tres exmilitares muertos durante el magnicidio de Moise

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Colombia espera poder enviar esta semana una misión a Haití para identificar los cuerpos de los tres exmilitares muertos en el magnicidio del presidente haitiano, Jovenel Moise, asesinado el pasado 7 de julio.



Fuentes del Gobierno han explicado a RCN Radio que la visita busca facilitar la identificación y adelantar así todo el trámite de repatriación.



Por el momento no se sabe en qué condiciones están los cuerpos, dado que ya han pasado más de tres meses del atentado contra el presidente haitiano, asesinado en su propia vivienda.



Hay 18 ciudadanos colombianos detenidos en Haití acusados del magnicidio y, según sus familias, se encuentran en "pésimas condiciones que vulneran los Derechos Humanos".



Moise fue tiroteado el 7 de julio por un comando de mercenarios colombianos contratados por una empresa de seguridad de Miami regentada por un venezolano. La ex primera dama fue la única testigo presencial del asesinato e incluso recibió varios disparos durante el ataque.



Más de 40 personas han sido detenidas, entre ellos cinco ciudadanos con nacionalidad haitiana y estadounidense, además de varios policías.



Las audiencias judiciales por parte del nuevo juez del caso, Gary Orelien, que tuvo que hacerse cargo de la investigación tras la dimisión del anterior, no comenzaron hasta principios de septiembre.