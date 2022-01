Gloria Camila desmiente crisis con su novio y arremete duramente contra la prensa

18-10-2021 Gloria Camila, muy enfadada por las noticias sobre su crisis con David EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La llegada por separado de Gloria Camila y su novio David al cumpleaños sorpresa de Rocío Flores hizo que saltasen todas las alarmas. "¿Crisis en la pareja?" se preguntaban en el programa 'Socialité', dejando en el aire una posible ruptura entre la hija de Ortega Cano y su pareja después de dos años de amor.



Una información que, muy enfadada, ha desmentido este lunes la propia Gloria Camila, dejando claro que esté atravesando un mal momento con David. "Estoy divinamente, la verdad", ha asegurado, cargando contra la prensa en una de las pocas ocasiones en las que ha decidido romper su silencio para aclarar informaciones relacionadas con su vida privada. "¿Por qué me preguntáis si luego dais las cosas por hecho a vuestra manera?", ha preguntado, cargando contra el programa presentado por María Patiño: "Me preguntó, le contesto, lo niego y lo afirman. Dan un titular bastante feo, le amargan el cumpleaños a Rocío, pues no sé*".



"A veces el periodismo se está yendo un poco a la mierda, lo siento. Porque si tú preguntas a un personaje, das una respuesta y luego tú vas a dar el título que más morbo dé pues la verdad que dices tú pues vaya", ha añadido Gloria, más dura que nunca con la prensa tras los titulares que ha copado en los últimos días. ¡Su reacción, en el siguiente vídeo!