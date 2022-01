Fútbol/Primera.- (Crónica) Borja Iglesias hunde al Alavés y acerca al Betis a Europa

El Espanyol no da opción al Cádiz



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Real Betis se ha impuesto este lunes, con un gol de Borja Iglesias en el minuto 89, al Deportivo Alavés (0-1) en Mendizorrotza, un resultado que acerca a los verdiblancos a los puestos continentales y que mantiene al cuadro vitoriano en descenso, en una novena jornada de LaLiga Santander en la que el RCD Espanyol ha alejado la zona baja con una victoria ante el Cádiz (2-0).



En un duelo en que los de Manuel Pellegrini dominaron desde el inicio, con un gol anulado a Canales por fuera de juego, fueron los babazorros los que dispusieron de las dos mejores ocasiones de los primeros 45 minutos, en dos malos despejes de Álex Moreno y Marc Bartra que no pudo aprovechar Pellistri.



En la reanudación, De la Fuente estrelló un balón en el larguero para los locales, y todo saltó por los aires en el penúltimo minuto del tiempo reglamentario, cuando Joaquín, que este lunes se convirtió en el quinto jugador con más partidos de la historia de LaLiga (623), sirvió un balón atrás para que el delantero gallego rematase a placer (min.89).



De esta manera, el conjunto hispalense olvida la derrota en La Cerámica y alcanza los 15 puntos, a solo uno de la zona continental que marca el Rayo Vallecano, mientras que Javi Calleja ve peligrar su puesto tras encajar la séptima derrota en ocho partidos ligueros.



En el RCDE Stadium, el Espanyol (12) sumó su segundo triunfo seguido tras doblegar a un Cádiz (7) que encaja su cuarta jornada consecutiva sin ganar. El portero argentino Conan Ledesma sostuvo a los suyos en una primera parte que se abrió con un disparo de Pedrosa repelido por él; el de Pergamino también desbarató otra ocasión de Darder antes de sacar una mano impresionante para evitar, en el minuto 38, el tanto de Raúl de Tomás.



Previamente, el delantero madrileño se había topado con el palo en un disparo lejano con el que trató de abrir la lata, pero el gol no se le resistió en el día de su 27 cumpleaños. En el alargue del primer tiempo, Loren estrelló el esférico en el travesaño tras un saque de esquina, y 'RDT' recogió el rechace para poner el 1-0.



Todavía volvió a ver puerta tras el paso por vestuarios, aunque el colegiado invalidó la jugada por fuera de juego previo. Ya en el 65, Nico Melamed se encargó de sentenciar la contienda en un remate que se desvió después de tocar en Víctor Chust.