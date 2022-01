Fútbol/Champions.- Simeone: "UEFA y CONMEBOL manejan todo y deciden como quieren, lo han hecho siempre"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha lamentado que los organismos internacionales como UEFA y CONMEBOL son los que "manejan todo" y acaban "decidiendo como quieren", algo que "han hecho siempre", por lo que su misión como entrenador se limita a "estar bien cuando te toca jugar".



"Lo que sí podemos solucionar es lo que va a pasar a partir de mañana. En lo demás no tenemos ningún peso en nada y opinar no sirve para nada. Sinceramente, creo que la gente que está dentro de la UEFA, de la CONMEBOL, son ellos los que terminan manejando todo. Decidirán como quieren, lo han hecho siempre. Antes se jugaban las eliminatorias en un mes, ahora se juegan repartidas, antes había amistosos... Siempre pasó algo y lo único que tenemos que hacer los entrenadores es tratar de resolver lo que nos toca, que es estar bien cuando te toca jugar", se resignó Simeone ante la prensa.



Los problemas con el calendario provocaron el aplazamiento del partido que el Atlético debía haber disputado el pasado fin de semana ante el Granada y han dejado al equipo rojiblanco sin competir durante 17 días antes de recibir este martes al Liverpool en la tercera jornada de la Liga de Campeones.



"Por el contrario, ahora vamos a jugar seis partidos en los próximos 17 días. El descanso nos ha venido muy bien para algunos chicos que han jugado menos partidos o han tenido lesiones. Los que sí han jugado con sus selecciones empezaron a regresar el miércoles. Mañana tenemos un entrenamiento más para ver cómo están Giménez, Llorente y Cunha, que entrenaron muy bien ayer", avanzó.



Vista esta buena recuperación de sus jugadores mermados, el 'Cholo' dijo que "la expectativa es que puedan participar todos y que mañana sea un día fantástico". "Jugaremos en un estadio extraordinario lleno de camisetas rojiblancas y que se acuerden de que aquel partido anterior que ganamos contra el Liverpool en casa lo empezamos a ganar antes de entrar al estadio. Creo que la gente lo tiene que recordar porque fue un momento importantísimo", recordó sobre lo ocurrido en la temporada 2019/20.



"DA PLACER VER JUGAR AL LIVERPOOL"



En cuanto al poderío de su rival, Simeone destacó el gran nivel actual de la Premier inglesa. "En estos momentos, Chelsea, Manchenter City y Liverpool están transitando por un periodo de juego fantástico. Ver jugar a cualquier de los tres, cada uno con sus características diferentes, da placer. Ver al Liverpool te gusta porque presiona alto, juega con las líneas muy cortas, tiene movilidad, es contundente, tienes duelo uno contra uno sin miedo a jugar con muchos espacios por detrás, un contragolpe formidable y jugadores muy rápidos en los espacios", enumeró.



Además, el club 'red' cuenta en ataque con Mohamed Salah, al que se refirió como "un extraordinario futbolista que viene año tras año haciendo grandísimas cosas en la liga inglesa y en la Champions". "Y el regreso de Van Dijk le dio la seguridad que la temporada pasada no pudo tener en la línea defensiva. Es un equipo plagado de buenos futbolistas con una idea muy clara y un ataque intenso", subrayó.



Al otro lado de la cancha, el Atlético contará con Luis Suárez, un jugador "determinante, fundamental e importantísimo en el sistema de juego" colchonero. "Está con la misma ilusión que cualquier de los otros chicos que se fue a jugar con sus selecciones y los siete u ocho que se quedaron aquí. Están todos con una gran ilusión", finalizó el técnico.