Fútbol/Champions.- Previa del Shakhtar Donetsk - Real Madrid

El Real Madrid no puede tropezar en la misma piedra



El conjunto madridista visita con más urgencias de las debidas a un Shakhtar que se le atragantó el año pasado



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid tratará este martes de no arrojar más dudas sobre su estado de forma ni complicarse su futuro en la Liga de Campeones 2021-2022 en la visita (21.00 horas) al Shakhtar Donetsk ucraniano, un rival que se le atragantó la pasada temporada y que aspira a volver a sorprender a un equipo falto de actividad.



El conjunto madridista lleva más de dos semanas sin jugar, un parón que afrontó con la moral un tanto baja e inmerso en una pequeña crisis, un tanto inesperada porque llegó justo cuando parecía que iba a empezar a despegar a nivel futbolístico.



Sin embargo, la derrota ante el Espanyol por 2-1 cerró una semana nefasta de tres partidos con ninguna victoria y un frenazo ofensivo. Al empate sin goles del Villarreal en el Santiago Bernabéu le siguió la sorprendente derrota en casa ante el modesto Sheriff Tiraspol y el tropiezo en el RCDE Stadium terminó por hacer saltar las alarmas.



Y ahora, con mucho tiempo para la reflexión y con más margen de trabajo por el aplazamiento de su duelo liguero ante el Athletic Club, el 13 veces campeón de Europa busca rearmarse antes del Clásico del domingo. Lo tiene que hacer en un escenario de grato recuerdo porque fue donde se coronó por última vez 'rey de Europa' en 2019 y también de amargo porque en visita del año pasado cayó ante un Shakhtar que demostró tenerle cogida la medida.



El conjunto ucraniano fue capaz de batirle en los dos partidos de la fase de grupos, con un 2-3 en el Alfredo Di Stéfano tras ir ganando 0-3 al descanso, y eso le da esperanzas de arañar de nuevo algo positivo que entorpezca los objetivos europeos de un Real Madrid, obligado a recuperar lo perdido ante el sorprendente Sheriff, capaz también de derrotar a los de Roberto de Zerbi (2-0) para liderar este Grupo D por delante de los de Carlo Ancelotti, segundos con tres puntos gracias a la valiosa victoria en el Giussepe Meazza.



El italiano sabe que otro partido sin ganar arrojaría las primeras grandes críticas sobre su nuevo proyecto, que tendrá un gran examen el domingo en el Camp Nou. Allí quiere llegar el de Reggiolo con las aguas tranquilas y por ello su equipo no se puede permitir una actuación como la de sus últimos partidos.



El técnico madridista no ha sufrido demasiado el 'virus FIFA', salvo en la figura de un Eden Hazard que sigue sin tener continuidad por culpa de sus continuos problemas físicos y que será baja en Kiev junto a Luka Jovic, Isco, Bale, Carvajal y Ceballos. El panorama podría haber sido peor porque Militao y Alaba volvieron 'tocados', pero el brasileño y el austriaco entraron en la lista y parece que serán de la partida.



De todos modos, el central sudamericano podría tener descanso para tenerle listo para el Camp Nou, lo que dejaría a Nacho como pareja del ex del Bayern en el centro de la zaga, con Lucas Vázquez como lateral. Ancelotti ya dispone de Mendy y Marcelo y ahora debe decidir si apuesta por el francés que no juega desde el pasado mes de mayo.



UN SHAKHTAR NECESITADO



En el centro del campo, podría volver a verse juntos a Casemiro, Kroos y Modric, mientras que Ancelotti debe decidir si mete más energía con la presencia de Valverde y deja a Benzema y Vinicius arriba, o pone junto al francés y al brasileño a un futbolista de corte más ofensivo.



Por su parte, el Shakhtar llega a la cita también con urgencias, en su caso de cara a seguir en liza en la carrera hacia los octavos de final de la Champions. El equipo ucraniano cayó en su visita al Sheriff y luego empató sin goles en casa ante el Inter, una muestra de que como local suele ser mucho más competitivo.



El subcampeón de Ucrania sí jugó este pasado fin de semana, con 6-1 al Zorya, con cinco de los goles con firma brasileña. Y es que el Shakhtar mantiene su filosofía de optar por futbolistas de esta nacionalidad para apuntalar la idea de tener la pelota por la que apuesta Roberto de Zerbi. Uno de ellos, Pedrinho, es uno de los jugadores a vigilar por una defensa que aún no termina de estar acoplada. Lassina Traoré, su mejor goleador, y Junior Moraes son bajas por lesión.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



SHAKHTAR DONETSK: Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Tete, Alan Patrick, Fernando; y Pedrinho.



REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema y Vinícius.



--ÁRBITRO: Srdjan Jovanovic (SRB).



--ESTADIO: Olímpico de Kiev.



--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 1.