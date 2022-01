Fútbol/Champions.- Luka Modric: "No tenemos mucho más margen para equivocarnos"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, recordó la importancia del partido de este martes ante el Shakhtar Donetsk, un rival que ve "aún mejor" que el año pasado cuando les derrotó en dos ocasiones, y al que deben ganar para acabar con un mal momento y porque tras perder ante el Sheriff Tiraspol no tienen "mucho más margen" para fallar.



"Sabemos que este es un partido muy importante para nosotros, sobre todo por el último partido que perdimos en casa. No tenemos mucho más margen para equivocarnos", advirtió Modric este lunes en rueda de prensa.



Por ello, pidió "entrar en el partido como el Real Madrid, con confianza, fuerza, dándolo todo". "Tenemos que jugar bien como hemos hecho en el inicio de la temporada. En los últimos dos o tres partidos no hemos estado al mejor nivel, pero creo que tras el parón hemos entrenado bien y preparados para el partido", subrayó.



En este sentido, el internacional no ve ganas de revancha con el equipo ucraniano por las dos derrotas del año pasado sino "ganas de hacer buen partido, de ganarlo porque es importante". "El Shakhtar es un equipo muy fuerte como demostraron esas dos veces y siguen siéndolo. Nos espera un partido complicado, pero espero que con otro final que el de las últimas veces", apuntó el jugador madridista.



"Mi excapitán (Darijo Srna) es director de este equipo y por eso lo sigo. Han cambiado de entrenador y un poco su estilo de juego, ahora quieren tener más el balón y salir jugando desde atrás. Creo que están aún mejor que el año pasado", añadió Modric.



Sobre las críticas al centro del campo del conjunto blanco en estos últimos partidos, recordó que "cuando juegas en el Real Madrid es algo que tienes que aceptar y estar acostumbrado". "Cuando lo ganas todo es de maravilla y cuando no pasa como en los tres últimos partidos empiezan las dudas y el si somos buenos o no. No nos preocupa mucho, confiamos en nosotros y en volver a jugar como hemos hecho siempre y al principio de temporada. Tenemos margen para mejorar y espero que lo hagamos con el paso del tiempo", remarcó.



APUESTA POR BENZEMA COMO CANDIDATO FIRME AL BALÓN DE ORO.



Además, preguntado por el trío que forma junto a Kroos y Casemiro y si es mejor que el que formaban Xavi, Iniesta y Busquets en el Barça y en la selección, prefirió no opinar. "Para ser honesto no me gustan las comparaciones. Ellos hicieron mucho para sus clubes y la selección, también nosotros para Real Madrid, prefiero que otros opinen quien es mejor", replicó.



El croata también se refirió a las posibilidades de Karim Benzema para el Balón de Oro y a la idea de FIFA de celebrar un Mundial cada dos años. Para el trofeo, cree que "hay varios candidatos que pueden ganarlo" y que para él el delantero "es uno de ellos". "Espero que lo pueda ganar porque se lo merece por cómo ha jugado este año y por su trayectoria. Además, por fin ha ganado un título con Francia que también es importante cuando se vota para ganar este premio", indicó.



"No veo sentido un Mundial cada dos años porque es un torneo especial porque es cada cuatro y porque todos lo esperan tanto. Pero, como has dicho (al periodista), no se nos pregunta mucho e intentan hacer las cosas sin preguntar a los jugadores y entrenadores", zanjó sobre una Copa del Mundo bianual.