Fútbol/Champions.- Klopp: "Jugar contra el Atlético es casi una guerra"

Pide disculpas por las críticas de 2020: "Estaba influido por mi humor tras el partido"



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha calificado los partidos contra el Atlético de Madrid de "casi una guerra" por la dificultad de batir a los de Diego Simeone y, en referencia a sus críticas al estilo 'colchonero' hechas en 2020, hizo marcha atrás y aseguró que lo hizo "influido" por la derrota.



"Jugar contra el Atlético es casi una guerra, aunque no me gusta el término. Jugar contra los equipos españoles es un reto, pero el Atlético tiene muy buenos jugadores, no es el estilo que yo pondría, pero no me toca a mí juzgar", manifestó en rueda de prensa.



En este sentido, sobre el partido en el Wanda, cree que será importante tener en mente que también jugarán en Anfield y que tienen 6 puntos por los 4 que suma el Atlético. "Jugando en casa se trata de ganar partidos. Nosotros jugamos muy bien en Anfield y no podemos olvidar nuestro nivel. Hay que jugar al 100% y ser bravos o te comen. Hay que evitar que nos coman", pidió.



Klopp, en referencia a esas críticas del año pasado, tras la eliminación en 'Champions' a manos del Atlético, reculó. "Lo dije después del segundo partido, estaba con decepción, con cierto enfado, y cuando no salen bien las cosas... Defendieron muy bien y lo dije con enfado", reconoció.



"Simeone está acertando en todo, es el campeón de Liga, lleva muchos años, muchos éxitos, siempre luchan para todo, dice mucho de su calidad y respeto mucho, aunque no me guste tanto y prefiera otro tipo de fútbol. Y es exitoso. Puede ser el campeón de Liga de nuevo, es increíble lo que anima cada semana, cada año a jugadores de clase mundial. Creo que estaba influido por mi humor tras el partido", se defendió.



Así, con otro ánimo y ese cierto aire de revancha, quiere ganar para pasar como líder la fase de grupos. "Si ganamos los dos partidos, nos clasificaremos. Eso parecía claro desde el principio. No hemos jugado el primero y sabemos que perdimos los dos últimos contra ellos. La 'Champions' es un viaje complicado", señaló.



Preguntado por el egipcio Mo Salah, en una gran forma, cree que sí debería optar a un Balón de Oro. "Sí, en el club siempre se le ha reconocido y es elogiado. Fuera no lo sé. Después de estos golazos se oye algo, pero ha marcado goles así desde hace años. Siempre ha dado un altísimo nivel y sé que lo hará una y otra vez", manifestó.



"Podría hablar de Salah durante horas y de Van Dijk, pero el fútbol no se trata de individuos. Habríamos jugado con Matip y Gómez, son de clase mundial también, pero Van Dijk nos ayuda mucho y nos dañó su lesión. Lo que dije, si tienes a los mejores es más probable que hagas buen fútbol", comentó en referencia, también, al central neerlandés Van Dijk.



En Madrid, el delantero brasileño Roberto Firmino, autor de un 'hat trick' en la Premier League, jugará su partido 300 como 'red'. "Es un gran talento. Influye mucho en el equipo, es clave, conecta todo en el partido. No tuvo la pretemporada adecuada, pero los tres goles del sábado le van a ayudar mucho. Seguro que he dicho muchas cosas positivas de él antes, porque las merece. Es nuestro nueve y es muy importante", señaló.