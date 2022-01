Fútbol.- Un tribunal alemán juzga si el exfutbolista Hiannick Kamba fingió su muerte para cobrar un seguro de vida

05-05-2020 Hiannick Kamba DEPORTES SCHALKE 04



ESSEN (ALEMANIA), 18 (dpa/EP)



El Tribunal Regional de Essen (Alemania) deberá juzgar si el exfutbolista congoleño Hiannick Kamba, exjugador del Schalke 04, fingió su muerte en un accidente de tráfico en la República Democrática del Congo en 2016 para cobrar un seguro de vida.



El exfutbolista, de 35 años, está acusado por presunto fraude millonario. La Fiscalía está convencida de que el congoleño fingió su muerte a principios de 2016 para que la compañía de seguros de vida le pagara 1,2 millones de euros.



En su momento, la indemnización fue entregada a la mujer del acusado, tras un examen exhaustivo de los hechos por parte de la aseguradora. Debido a su presunta participación en el fraude, la mujer de 41 años deberá responder también ante el tribunal.



Según la acusación, la pareja contrató un seguro de vida en 2015. Al principio, parece que insistieron en que la póliza ascendiera a cuatro millones de euros. Sin embargo, cuando la compañía lo rechazó por considerarlo un "sobreseguro", se llegó a un acuerdo para fijar la cantidad en 1,2 millones de euros.



En enero de 2016, Kamba viajó a Kinshasa, la capital de la República Democrática del Congo, de donde es originario. Poco más tarde, amigos y compañeros recibieron la triste noticia de que el acusado había muerto en un accidente de tráfico.



La sorpresa fue mayúscula cuando el exfutbolista reapareció repentinamente en mayo de 2020. Dijo a la embajada alemana en Kinshasa que había sido secuestrado y retenido por desconocidos durante mucho tiempo, y que no quería saber nada del hecho de que su mujer hubiera cobrado el dinero del seguro.



Durante el juicio, el acusado ha asegurado que no quiere decir nada más ante el tribunal, ni sobre las extrañas circunstancias de su desaparición ni sobre la relación con su mujer y ni sobre si también se benefició del dinero cobrado del seguro de vida.



La esposa, también acusada, no quiso hacer declaraciones en el primer día del juicio. Su abogado defensor argumentó que no tenía nada que reprocharse. "Estaba conmocionada cuando recibió la noticia de la muerte de su marido. Y se sintió igual de conmovida cuando apareció vivo años después", explicó. El veredicto no llegará ante de mediados de noviembre.