Fiscal general de Nueva York cierra dos firmas de criptomonedas

(Bloomberg) -- La fiscal general de Nueva York, Letitia James, informó que ordenó a dos plataformas de préstamos de criptomonedas dejar de operar en el estado, y envió a otras tres plataformas cartas con preguntas sobre sus operaciones.

“Las plataformas de criptomonedas deben cumplir la ley, al igual que todo el mundo, por lo que ahora estamos ordenando a dos empresas de critpomonedas que cierren y obligando a otras tres a responder preguntas de inmediato”, dijo James en un comunicado emitido el lunes.

El comunicado señala que los productos de préstamo de monedas virtuales “entran de lleno en algunas de las diversas categorías de ‘seguridad’ que contempla la Ley Martin”, lo que significa que deben estar registradas en la oficina del fiscal general.

Nota Original:Two Unnamed Crypto Firms Ordered Shut by N.Y. Attorney General

