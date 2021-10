España y México toman ventaja en God Level

El gallo español "Skone" en una imagen de archivo. EFE/David Fernández

Redacción cultura, 18 oct (EFE).- El equipo de España y el combinado mexicano se desmarcaron en los primeros lugares de la clasificación tras la segunda jornada de God Level Grand Slam World Edition celebrada en Hermosillo, la capital del estado mexicano de Sonora.

España y México tomaron ventaja clasificatoria al imponerse en sus respectivos enfrentamientos ante Perú y Chile en la segunda fecha de God Level Grand Slam World Edition. El equipo tricolor, formado por Colombia y Venezuela, les sigue en el tercer puesto gracias a su triunfo frente al conjunto argentino.

Con 9.500 puntos y la consecución de su segunda victoria consecutiva, el conjunto español encabeza la tabla en primer puesto. Inmediatamente detrás, con solo 250 tantos menos, se sitúa el equipo azteca.

El combinado tricolor, con 6.500 puntos, le arrebató la tercera posición a Argentina, que cayó al cuarto lugar con un tanteo de 4.500. Chile, con 3.250 puntos, y Perú, que todavía no ha logrado puntuar, cierran la clasificación.

El equipo español, compuesto por Gazir, Skone, Chuty y Sara Socas, no dio opción alguna al combinado peruano, formado por Jaze, Jota, Nekroos y Maricielo. Con la victoria, Chuty y Skone pudieron resarcirse y cobrarse la revancha por la recordada derrota que sufrieron ante Perú en la God Level Fest de 2019.

Gazir volvió a ser la elección española para el duelo individual y evidenció por qué es el mejor competidor del panorama. El joven asturiano hizo las delicias del público hermosillense y barrió a Jaze con su brillantez, contundencia y solvencia habituales.

Después, un Skone imparable y una inspirada Sara Socas formaron dueto para someter a Nekroos y Maricielo en el enfrentamiento por parejas. Por último, Chuty saltó a escena para sumarse a Gazir y Skone en la batalla por tríos y certificar la victoria para el combinado español ante Jaze, Jota y Nekroos.

Por su parte, el combinado mexicano, formado por Aczino, Rapder, Lobo Estepario y Karey, hizo valer su condición de local y derrotó al conjunto chileno, compuesto por Teorema, Nitro, Kaiser y KMC.

Las representantes femeninas Karey y KMC inauguraron la segunda jornada con una batalla vibrante, que se saldó con la victoria de la mexicana tras dos réplicas. El enfrentamiento supuso uno de los primeros duelos entre mujeres en la máxima élite de la historia reciente de la disciplina y contribuyó al proceso de visibilización y normalización del movimiento.

Acto seguido, en el duelo por parejas, Teorema y Nitro consiguieron igualar la contienda para Chile al superar a Rapder y Lobo Estepario, también después de una réplica. A continuación, Aczino se sumó a sus compatriotas en el decisivo duelo por tríos, mientras que Kaiser hizo lo propio junto al equipo chileno. No obstante, el duelo terminó en tablas y hubo de decirse, una vez más, en la réplica.

Aczino y Teorema, protagonistas de un antagonismo mítico, se midieron en el cara a cara definitivo. El peso argumental de la batalla cayó del lado del azteca, que conquistó al público cuando la narrativa de la batalla se desarrolló en torno a la escena del rap mexicano.

En el último enfrentamiento de la noche, el equipo tricolor, representado por los colombianos Valles-T y Marithea y los venezolanos Lancer Lirical y Letra, se repuso del traspié en la pasada jornada y recuperó sensaciones al vencer al combinado argentino, compuesto por Mecha, Stuart, Klan y Saga.

Letra sumó los primeros puntos para su equipo tras vencer a Mecha en una de las batallas más emocionantes de la jornada, que el venezolano inclinó a su favor tras dos réplicas. Después, la pareja formada por Valles-T y Marithea dio continuidad a la victoria en la ronda anterior, derrotando de forma limpia y directa al dúo formado por Stuart y Saga.

En última instancia, Lancer Lirical se sumó al dueto colombiano para hacer frente al trío argentino que formaron Stuart, Klan y Mecha. El duelo se saldó con una réplica en la que Marithea demostró ser una de las batalleras más temibles del panorama al deshacerse de Klan y asegurar los puntos para el combinado tricolor.

Misionero actuó como maestro de ceremonias, Omega, FJ, Serko Fu, Danger y Yartzi formaron el jurado y la pareja compuesta por Sonicko y JBeat estuvo al cargo de las instrumentales.

Tras la finalización de las dos primeras jornadas, celebradas en Ciudad de México y Hermosillo respectivamente, restan tres fechas más de God Level en las ciudades de Tijuana (20 de octubre), Guadalajara (22 de octubre) y Monterrey (24 de octubre).

David Timón