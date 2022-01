España.- La AVT exige a Otegi reconocer que ningún atentado de ETA tuvo justificación

30-08-2021 Arnaldo Otegi. POLITICA AUTONOMÍAS EH BILDU



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha replicado al "pesar" mostrado este lunes por el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que lo que le exige es reconocer que "ninguno de los atentados de ETA tuvo justificación" y, además, que pida perdón por ser "altavoz y brazo institucional de los asesinos".



Otegi se ha dirigido a las víctimas de ETA en una declaración por el décimo aniversario de la Declaración de Aiete y el anuncio del fin de la violencia terrorista, mediante el comunicado del 20 de octubre de 2011. A ellas les ha expresado que siente "enormemente su sufrimiento" y se ha comprometido a "tratar de mitigarlo en la medida de sus posibilidades". "Siempre nos encontrarán dispuestos a ello", ha enfatizado.



La respuesta de la AVT ha llegado desde su cuenta de Twitter: "A EH Bildu lo que realmente le pedimos es que reconozca que ninguno de los atentados de ETA tuvo justificación". "Deben pedir perdón por ser el altavoz y el brazo institucional de los asesinos", han expresado en un hilo en esta red social.



"Deben facilitar que los asesinos etarras colaboren con la Justicia para resolver todos los casos aún pendientes de resolución. Las víctimas del terrorismo no tenemos nada que celebrar el próximo 20 de octubre. El cese de la violencia de ETA fue gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que la derrotaron policialmente", ha continuado la AVT, que añade que "aún queda mucho trabajo por hacer para decir que todo ha terminado".



Otegi y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, han comparecido en una rueda de prensa en el Palacio de Aiete de San Sebastián para defender la necesidad de "transitar hacia una paz justa y duradera" que, según ellos, "necesita del reconocimiento y reparación de absolutamente todas las víctimas".



"No nos olvidamos de ninguna de ellas", han subrayado, al tiempo que han querido hacer una mención "especial y específica" a las víctimas causadas por la violencia de ETA.



"Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y, desde este sentimiento sincero, afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a Aiete", han recalcado.



Arnaldo Otegi, encargado de hacer la lectura de la declaración en castellano, ha resaltado que, "desgraciadamente, el pasado no tiene remedio", y ha apuntado que "nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado". No obstante, se han mostrado convencidos de que "es posible, al menos, aliviar desde el respeto la consideración y la memoria".