España.- Casado dice que Otegi es un "terrorista" y exige que Bildu colabore en resolver 300 asesinatos

Asegura que ETA "fue derrotada policial y judicialmente, no por cesiones de Zapatero"



El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este lunes que el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "no es un hombre de paz sino un terrorista" y ha exigido que él y su partido colaboren en esclarecer los más de 300 asesinatos de la banda terrorista que aún continúan sin resolver.



Así se ha pronunciado después de que Otegi y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, coincidiendo con el 10º aniversario de la Declaración de Aiete, se hayan dirigido a las víctimas de ETA para decirles que sienten "enormemente su sufrimiento" y se haya comprometido a "tratar de mitigarlo" en la medida de sus posibilidades.



Casado ha señalado que Bildu "debe colaborar para resolver 300 asesinatos". "Otegi no es un hombre de paz sino un terrorista, y ETA fue derrotada policial y judicialmente no por cesiones de Zapatero", ha afirmado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



Esta mañana, en una entrevista en Onda Cero, el líder del PP ha cuestionado este lunes el giro a la moderación y la socialdemocracia de Pedro Sánchez tras el 40 Congreso del PSOE porque, a su juicio, si fuera así, debería "romper" con Podemos y los independentistas y "renegar" de pactar con Bildu.



"Sánchez ha elegido y ya no le puede echar la culpa a Iglesias. Mientras estaba Iglesias la gente decía, 'pobre Sánchez, el radical es Iglesias'. ¿Ahora quién es radical? ¿Yolanda Díaz?", se ha preguntado, para añadir que a él "ya no le engaña" porque el presidente del Gobierno es el "radical".



GAMARRA TILDE DE "PURA HIPOCRESÍA" EL SENTIR DE OTEGI



Sobre las palabras de Otegi también se ha pronunciado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha asegurado que el sentir del coordinador de EH Bildu es "pura hipocresía" y ha recalcado que lo que tiene que hacer en primer lugar es "condenar a ETA, cosa que no hace".



Además, ha señalado que también debería "ayudar a esclarecer los más de 300 asesinatos que todavía a día de hoy están sin esclarecer". "Y mientras no deje de homenajear a aquellos que han sido condenados por terrorismo, evidentemente sus palabras no tienen el valor moral que se necesita para poder pronunciarlas", ha declarado tras asistir en el Congreso al acto de homenaje a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía condecorados con la Cruz al Mérito Policial en el día de los Santos Ángeles Custodios 2021.



La portavoz parlamentaria del Grupo Popular ha subrayado que su formación insistirá en la necesidad de "seguir defendiendo la dignidad, la memoria, la justicia y la verdad en la lucha contra el terrorismo porque es lo que las víctimas merecen".



ITURGAIZ: "SE RÍE DE LAS VÍCTIMAS"



La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, también ha cuestionado las palabras de Otegi. "Sentir el dolor de las víctimas es incompatible con presentar a terroristas como a héroes y con defender la impunidad de los asesinatos no resueltos, algo que haces a diario. Eres una lacra para la democracia", le ha espetado a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twiiter.



Más duro se ha expresado el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, quien cree que es "una broma macabra" que Otegi diga que "tratará de mitigar el dolor de las víctimas" cuando "no conjuga la palabra condena, justifica a ETA y organiza vomitivos ongi etorris a los etarras desde Bildu". "No la condenará nunca por haber sido miembro de ETA. Se ríe de las víctimas", ha afirmado.