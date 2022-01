Ernesto de Hannover, cariñoso abuelo con Sofía y Nicolás bajo la atenta mirada de Sassa de Osma

17-10-2021 Alessandra de Osma y Ernesto de Hannover, relajada jornada con los pequeños Nicolás y Sofía en el madrileño parque de El Retiroe EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



El exmarido de Carolina de Mónaco, muy unido a su hijo Christian, disfrutó de una jornada de lo más familiar en el madrileño parque de El Retiro, en la que echamos de menos a su nueva pareja, Claudia Stilianopoulos



MADRID, 18 (CHANCE)



Demostrando que son una familia unida y feliz como cualquier otra y disfrutando al máximo de su estancia en nuestro país, Ernesto de Hannover ha presumido de la maravillosa relación que tiene con su hijo Christian, con su nuera Alessandra de Osma y con sus dos nietos, Nicolás y Sofía, durante una inolvidable jornada en el madrileño parque de El Retiro.



Muy unido a su hijo, el exmarido de Carolina de Mónaco no dudó en alquilar un patinete eléctrico y, divertido, recorrer el parque sobre dos ruedas después de que Christian le explicase detenidamente el funcionamiento del vehículo, cada vez más popular en las calles del centro de la capital, y del que el marido de Sassa de Osma es todo un apasionado.



Mientras Christian y Ernesto paseaban en patinete por El Retiro, Sassa, demostrando que es una madraza, disfrutó de un relajado paseo por el parque junto a los pequeños de la casa, Sofía y Nicolás, preciosos y cada vez más mayores a sus quince meses de edad.



Todos con un look muy cómodo para disfrutar de la jornada familiar, tanto Alessandra - con unos sencillos vaqueros, un jersey verde lima y un chaleco acolchado - como Christian demostraron que están felices de poder tener a Ernesto de Hannover en Madrid donde puede disfrutar mucho más del crecimiento de sus hijos. Muy cariñoso con sus nietos, el noble alemán se deshizo en gestos de cariño con los pequeños y, de lo más sonriente, cogió en brazos en varios momentos de la jornada tanto a Nicolás como a Sofía.



Aunque en esta ocasión la gran ausente en la cita familiar fue la nueva pareja de Ernesto, Claudia Stilianopoulos, Christian y su mujer ya conocen a la hija de Pitita Ridruejo con la que han quedado en varias ocasiones desde que el ex marido de Carolina de Mónaco y ella comenzaron su relación este verano.