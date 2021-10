En busca de la reacción

El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, en una fotografía de archivo durante el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones frente Sheriff Tiraspol. EFE/Juanjo Martín

Redacción deportes, 18 oct (EFE).- Inmerso en una inesperada racha negativa, sorprendido por el debutante Sheriff en el Santiago Bernabéu y con derrota en casa del Espanyol, el Real Madrid encara una cita importante en Kiev, ante un Shakhtar Donetsk que salió victorioso de los dos duelos entre ambos en la última edición de la Liga de Campeones, con la necesidad de sumar para evitar complicaciones.

El sufrimiento de la última fase de grupos es el objetivo a evitar por el Real Madrid. Parecía encaminarse hacia el éxito con su triunfo en Milán, ante el Inter, el rival con el que a priori se jugaría el liderato de grupo. Nadie esperaba al Sheriff, que sorprendió al Shakhtar en su estreno en la competición y la relevancia pasó a ser gesta con su victoria histórica en el Bernabéu.

Fue la primera de Carlo Ancelotti tras su regreso al banquillo blanco. Un aviso de lo que se extendería días después en Liga ante el Espanyol. En ese escenario, en el primer bajón de resultados que devolvió a la realidad a un equipo que cerró el pasado curso sin títulos, vuelve a escena tras el parón de selecciones y su jornada liguera aplazada. Medio mes sin competir.

Ha dado tiempo para que se solucionen algunos problemas y aparezcan otros. Nunca perdió tres partidos seguidos Ancelotti como técnico madridista y el Shakhtar es buen rival para cambiar la dinámica -le ganó en las cuatro ocasiones que se enfrentó- antes de encarar el clásico del Camp Nou frente al Barcelona.

El italiano recupera tranquilidad en defensa con la vuelta de sus dos laterales zurdos titulares, Ferland Mendy y Marcelo. Sin ritmo de competición pero en condiciones para solventar problemas ante los que Ancelotti apostó por rotación de nombres, generando un desequilibrio defensivo que se plasma en la figura de Nacho Fernández. Su deseo, instalarse como central. La realidad, solución de urgencia en ambos laterales pasando por todas las demarcaciones defensivas.

En Kiev se le espera en el lateral derecho ante la baja de Dani Carvajal. A su ausencia se suman de nuevo Eden Hazard, Isco Alarcón y Luka Jovic en un Real Madrid que sigue sin poder contar con Gareth Bale y Dani Ceballos. Junto al regreso al once de Mendy, presente por primera vez este curso, se espera la aparición por primera vez juntos de un centro del campo que ha hecho historia en el Real Madrid: Casemiro, más descansado tras ausentarse de los partidos de Brasil por un problema bucal, Toni Kroos y Luka Modric.

Los focos apuntan a Karim Benzema, en pugna por su primer Balón de Oro, tras ser líder de Francia en la conquista de la Liga de Naciones y con el deseo de extender su momento de referencia madridista. Ante el Sheriff superó los goles de Raúl González Blanco en la lista de máximos artilleros de la Liga de Campeones y busca más méritos para aumentar opciones de un galardón que "es un sueño" para él.

El Shakhtar Donetsk recibe al Real Madrid sin sus dos delanteros centros titulares, Lassina Traoré y Junior Moraes, ambos lesionados de larga duración. Traoré, fichado esta temporada y comparado por su potencia con el belga Romelu Lukaku, se lesionó gravemente en una rodilla hace tres semanas ante el Inter de Milán.

Mientras, el veterano Moraes, internacional con Ucrania, no se ha recuperado aún de la lesión que sufrió en junio. También es duda el media punta brasileño Dentinho.

El técnico de los "mineros", el italiano Roberto De Zerbi, admitió que no es sólo Fernando, el único goleador puro que le queda en el equipo, sino también el resto de atacantes brasileños, quienes tendrán que afinar la puntería. Fernando asumió ese papel el fin de semana al marcar dos goles en partido de liga ante el Zorya (6-1).

Con todo, en los anteriores dos encuentros del Shakhtar, el equipo del este de Ucrania fue incapaz de marcar ante el Inter en la 'Champions' y el Dinamo Kiev en liga. El ucraniano Stepanenko, un futbolista de gran despliegue físico, ha recuperado en los últimos partidos un puesto en el medio centro, mientras que De Zerbi también ha experimentado con el central Matviyenko de lateral derecho.

En cuanto al resto del equipo, el italiano alineará a siete u ocho futbolistas brasileños, por lo que la samba está garantizada. El Shakhtar tiene la imperiosa necesidad de sumar puntos después de verse sorprendido por el Sheriff en la primera jornada de la Liga de Campeones y empatar sin goles ante el Inter en casa.

Segundo clasificado en la liga ucraniana, a tres puntos del Dinamo Kiev, sabe de la importancia del duelo antes de visitar el Santiago Bernabéu con el buen recuerdo de su triunfo el pasado curso en Madrid, en el Di Stéfano (2-3).

. Alineaciones probables:

Shakhtar: Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko o Marcos Antonio; Pedrinho, Maycon, Alan Patrick, Solomon o Marlos; y Fernando.

Real Madrid: Courtois; Nacho, Militao, Alaba, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Lucas Vázquez, Vinicius y Benzema.

Árbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia)

Estadio: Olímpico de Kiev.

Hora: 21.00.