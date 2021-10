El Villarreal no conoce la victoria en sus dos visitas a Suiza

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, en una imagen de archivo. EFE/Alejandro García

Vila-real (Castellón), 18 oct (EFE).- El Villarreal se enfrenta este miércoles al Young Boys de Berna en la fase de grupos de la Liga de Campeones en la que será su tercera visita a Suiza, donde no ha conseguido ganar en los dos choques allí disputados.

El balance del conjunto español en territorio helvético ha sido de un empate y una derrota, en ambas ocasiones ante el mismo rival, el Zúrich.

Su primer enfrentamiento se saldó con una derrota por 3-2 en la fase de grupos de la Liga Europa de 2014 mientras que en la segunda ocasión, dos años después, cosechó un empate a uno en la misma fase de esta competición.

Por su parte, el Young Boys, pese a su aparente debilidad histórica, presenta un notable balance ante los conjuntos españoles en su estadio, donde tan solo un equipo, el Athletic Club, ha sido capaz de derrotarle.

El conjunto vasco se impuso por 1-2 en la fase de clasificación de la Liga de Europa en 2009. Un triunfo que le sirvió para levantar una eliminatoria que tenía en contra tras haber perdido en San Mamés por 0-1.

En sus otros tres duelos se impuso al Real Madrid (1-0), en la Recopa en 1986, al Getafe (2-0), en la Liga Europa 2010, y empató contra el Valencia (1-1), en Liga de Campeones de 2019.

Además, el Villarreal buscará un triunfo en la fase de grupos de la Liga de Campeones tras once encuentros sin conseguirla.

El último triunfo del conjunto castellonense se produjo hace trece con una goleada ante el Aalborg danés (6-3), en la temporada 2008-2009, con goles de Rossi, Pirés, Capdevila y un hat-trick de Llorente.

Desde entonces, el balance del Villarreal ha sido de ocho derrotas y tres empates con cinco goles a favor y veintidós en contra.

Tras el triunfo ante el Aalborg, todavía disputó otros tres encuentros más de fase de grupos sin conseguir ganar y en la campaña 2011-2021 sucumbió en sus seis compromisos.

En la presente edición tampoco ha sido capaz de ganar en sus dos primeros compromisos frente al Atalanta (2-2), en La Cerámica, y contra el Manchester United (2-1) en Old Trafford.