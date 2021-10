El Tribunal Electoral de Panamá rechaza las reformas electorales y pedirá que se veten

Vista general de la sede del Tribunal Electoral de Panamá, en una fotografía de archivo. EFE/Alejandro Bolívar

Ciudad de Panamá, 17 oct (EFE).- El Tribunal Electoral de Panamá (TE) se sumó este domingo al rechazo general a las controvertidas reformas electorales aprobadas esta semana por la Asamblea Nacional (AN), y le pedirá al presidente del país, Laurentino Cortizo que las vete.

Además de solicitar a Cortizo que vete el proyecto de ley 544 con las reformas al Código Electoral por inaxequible e inconveniente, los tres magistrados del Tribunal Electoral en un pronunciamiento público dijeron que presentarán demandas de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada por el Parlamento panameño.

La máxima corporación electoral considera que si bien el proyecto contiene avances en varias materias, "ha impedido la corrección de aspectos fundamentales del sistema electoral que son indispensables para el fortalecimiento de la democracia electoral panameña, por lo que se produciría, de ser sancionado, un preocupante estancamiento, de espaldas al clamor ciudadano".

Entre los aspectos que son necesarios corregir en el proyecto aprobado por la AN, el TE destaca que está la forma de asignar las curules (escaños) por residuo en los circuitos plurinominales, y la eliminación de la "válvula de escape" que permite a los partidos políticos no cumplir "real" y "efectivamente" con el derecho de participación política de la mujer en igualdad de condiciones.

Destacaron que igualmente debe enmendarse la inequidad en la distribución del financiamiento público pre-electoral entre los partidos políticos y los candidatos por libre postulación.

También señalan que debe subsanarse lo que califican como una "amnistía sin fundamento constitucional", al incluir a última hora una norma que concede un indulto a los candidatos multados por haber incumplido con la entrega de los informes de rendición de cuentas sobre sus ingresos y gastos de campaña financiados con recursos privados.

El Tribunal Electoral, gestor del Proyecto de Ley 544, indicó que hasta ahora no le ha sido posible convencer a la AN de introducir los "cambios legales profundos que corrijan los temas medulares, a fin de seguir fortaleciendo nuestro sistema electoral, base de la democracia y de la misión constitucional que tiene el TE de garantizar la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular".

Remarcó que en razón de ello "se ejercerán las acciones de inconstitucionalidad" correspondientes.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), uno de los gremios empresariales más importantes del país, denunció este domingo la "opacidad" y el manejo "de espaldas" a la ciudadanía que se le dio a las reformas electorales aprobadas esta semana por la AN.

La CCIAP señaló en un pronunciamiento público que la AN, de mayoría oficialista, "parece ignorar, una vez más, a aquellos a quienes se debe", ya que, indicó, "de espaldas a la ciudadanía en medio de la noche, los diputados aprobaron el Proyecto de Ley que contiene las Reformas Electorales Miembros de la sociedad civil anunciaron para el miércoles próximo marchas y piquetes en la capital y el interior del país, en señal de protesta contra la reforma electoral aprobada, que establece las reglas del juego para los comicios generales de mayo de 2024.