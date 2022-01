El Salvador.- Una manifestación en El Salvador protesta contra el presidente Bukele y sus políticas

Denuncian la presencia de retenes, algunos formados exclusivamente por militares



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Ciudadanos y organizaciones sociales han salido este domingo a las calles de la capital salvadoreña de San Salvador para protestar contra el presidente del país, Nayib Bukele, y sus políticas, como la Ley Bitcoin o las reformas constitucionales.



Esta marcha masiva se ha producido a pesar de los intentos del presidente por intentar bloquear el acceso de muchas personas a la concentración con la instalaciones de retenes, algunos exclusivamente militares, recoge el portal de noticias El Salvador.



Parte de la ciudadanía de El Salvador ha protestado así ante las políticas adoptadas por Bukele, entre las que se encuentra el fallo de la reelección aprobado por la Sala de lo Constitucional, dominada por el oficialismo, o el hecho de otorgar permisos por hasta quince años para que empresas privadas se dediquen a la explotación del agua del país, recoge el diario local 'El Mundo'.



Además, se han podido leer pancartas con lemas como '¿Cuál es la ruta?', 'No más corrupción' o 'No a la persecución policial' en esta concentración que ya es la cuarta en apenas 40 días en la nación centroamericana.



Por su parte, la formación Nuevas Ideas, liderada por Bukele, se ha manifestado en redes sociales, donde ha acusado a la "torpe oposición" de acudir a la marcha con menores y ancianos "en plena pandemia", pero que ni aún así los salvadoreños "permitirán que vuelvan al poder". "Estamos del lado correcto de la historia", han añadido.



En esta misma línea, el propio Bukele ha trasladado su idea de que la marcha no ha sido secundada de forma masiva y ha compartido vídeos en los que supuestos manifestantes no son conocedores de los motivos de la concentración.



"Acarreando ancianos, que no saben ni el propósito de la marcha, en plena pandemia. ¿Por qué odian tanto a nuestro pueblo?", ha cuestionado el presidente salvadoreño.