El líder Herediano cede un empate y Santos le recorta terreno

El entrenador del Herediano de Costa Rica, Jeaustin Campos, en una fotografía de archivo. EFE/Alex Cruz

San José, 17 oct (EFE).- El líder del torneo Apertura costarricense, Herediano, cedió un del empate 0-0 al Alajuelense y permitió la aproximación del segundo clasificado, Santos, que venció este domingo por 3-1 a Guanacasteca.

El Herediano del entrenador, Jeaustin Campos, lidera con 31 unidades, seguido de Santos con 26 y Saprissa, que es tercero con 25. Las mismas que tiene Alajuelense y Grecia, cuarto y quinto respectivamente.

Los heredianos perdieron terreno durante la décima sexta jornada cuando enfrentaron en casa al Alajuelense, del técnico español Albert Rudé.

Los locales tuvieron que hacerle frente a la expulsión tempranera (minuto 12) del mexicano Diego González, tras una fuerte entrada. Tras esta acción los heredianos se tiraron atrás, mientras que los alajuelenses no lograron abrir el cerrojo defensivo.

Los alajuelenses, con gran dominio del balón en la media cancha, no pudieron concretar las oportunidades que le quedaron. El delantero cubano Marcel Hernández, tuvo varias opciones pero fueron disparos desviados y el mediocampista Barlon Sequiera también lo intentó pero le faltó más dirección.

En otro partido de la jornada, el Santos ganó 3-1 ante Guanacasteca con lo que se consolidó en la segunda posición y busca darle caza al Herediano a solamente cinco puntos.

El Santos dirigido por Eric Rodríguez, presionó más durante el segundo tiempo cuando cayeron las anotaciones, por medio de Brayan López (55'), Douglas López (57') y Denilson Mora (79').

Por su parte, el Saprissa sacó un 1-1 como visitante contra Grecia, resultado que no le sirve a ninguno de los dos equipos que suman la misma cantidad de puntos en la tabla de posiciones.

El conjunto de Grecia abrió el marcador al minuto 18 con la anotación de Jean Carlo Agüero, mientras que la paridad la colocaría el veterano saprissista y seleccionado nacional, Christian Bolaños.

La jornada fue completada con los partidos de Jicaral que cayó 0-4 frente a San Carlos, mientras que Guadalupe iba perdiendo 0-1 ante Pérez Zeledón cuando el encuentro fue suspendido al minuto 57 por las condiciones climáticas. Este lunes jugará Cartaginés contra el Sporting.