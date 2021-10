Dow y S&P caen por desaceleración de crecimiento de China y temores inflacionarios

FOTO DE ARCHIVO. Un letrero de Wall Street afuera de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 19 de julio de 2021. REUTERS/Andrew Kelly

Por Devik Jain

18 oct (Reuters) -Los índices Dow Jones y S&P 500 de Wall Street caían el lunes por la desaceleración económica de China, mientras que la continua escalada de los precios del crudo avivaba el temor a una elevada inflación, aunque el Nasdaq lograba subir levemente.

* A Las 1419 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 124,67 puntos, o un 0,35%, a 35.172,60 unidades; el índice S&P 500 restaba 2,18 puntos, o un 0,04%, a 4.468,92 unidades; y el Nasdaq Composite ganaba 3,97 puntos, o un 0,03%, a 14.903,32 unidades.

* Datos procedentes de China mostraron que su economía experimentó su ritmo más lento de crecimiento en un año en el tercer trimestre, afectada por la crisis energética y los problemas en su sector inmobiliario.

* Nueve de los 11 sectores principales del S&P 500 bajaban, aunque las acciones energéticas avanzaban un 1,1% al hilo de las alzas del crudo Brent, que tocó su máximo desde octubre de 2018.

* En los próximos días, los inversores estarán atentos para ver cómo mitigan las empresas estadounidenses el impacto en las ganancias de las disrupciones en la cadena de suministros, la escasez de mano de obra y los costos más elevados, sobre todo ante el aumento de los precios del petróleo.

* Las positivas ganancias de los grandes bancos estadounidenses la semana pasada marcaron un tono positivo para la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre. Los analistas esperan que los beneficios en el S&P 500 suban un 32% frente al año previo, según datos de Refinitiv.

* Johnson & Johnson, la aseguradora Travelers, Netflix Inc, Verizon Communications, la firma de servicios petroleros Baker Hughes Co, Schlumberger NV, Tesla Inc e Intel Corp son algunas de las firmas que presentarán sus resultados trimestrales esta semana.

* Mientras tanto, acciones de crecimiento como Alphabet, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Tesla Inc y Advanced Micro Devices Inc mejoraban entre un 0,2% y un 2%.

* Apple Inc cedía un 0,6% antes de un evento en el que se espera revele nuevos portátiles Mac con chips más potentes y Walt Disney perdía un 2,6% después de que Barclays rebajó la acción del gigante mediático a "ponderación igual" desde "sobreponderado".

(Reporte de Devik Jain y Shreyashi Sanyal en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)