Desaceleración China continuará por sector inmobiliario, energía

(Bloomberg) -- El desplome del sector inmobiliario y la escasez de electricidad en China frenaron el crecimiento económico en el último trimestre, y hay indicios de que el país seguirá sufriendo problemas a medida que se acerque el invierno y se mantengan las restricciones a los bienes raíces.

El producto interno bruto se expandió un 4,9% respecto al año anterior, informó el lunes la Oficina Nacional de Estadísticas, lo que representa un descenso frente al 7,9% del trimestre anterior, y en gran medida está en línea con las proyecciones de los economistas.

Pekín ha señalado que no se apresurará a estimular la economía, lo que sugiere que el crecimiento podría seguir desacelerándose en los próximos meses. Esto significa que la habitual y voraz demanda del país por productos básicos relacionados con la construcción podría debilitarse aún más.

La desaceleración se debió en gran medida a un intento de Pekín de reducir los riesgos financieros mediante la disminución del ritmo de los préstamos al sector inmobiliario, que representa hasta el 25% del PIB una vez que se agregan las industrias relacionadas. El agravamiento de la crisis de la deuda de Evergrande ha empeorado los problemas del sector, con la caída de las ventas de terrenos y el aumento del riesgo de contagio.

Al mismo tiempo, las autoridades están tomando medidas enérgicas contra la deuda de los Gobiernos locales, que alimentan la inversión en infraestructura, y una crisis energética que afectó a la economía el mes pasado obligó a las fábricas a frenar o detener la producción.

“El panorama sigue siendo vulnerable, con la escasez de energía y las restricciones a la propiedad”, dijo Raymond Yeung, economista jefe para la Gran China de Australia & New Zealand Banking Group Ltd., que recortó su previsión de crecimiento para todo el año del 8,3% al 8%. El presidente Xi Jinping “se toma muy en serio las reformas, incluso a costa de las cifras del PIB”.

Se esperaba que el crecimiento se desacelerara en el tercer trimestre dada la mayor base de comparación de hace un año. Sin embargo, la gravedad de la crisis energética y la desaceleración inmobiliaria sorprendió a los economistas, lo que ha llevado a muchos a rebajar sus previsiones del PIB para todo el año. El gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, dijo el domingo que la recuperación sigue intacta, aunque el impulso del crecimiento se ha “moderado un poco”. Pronosticó que la economía se expandiría alrededor de un 8% este año, superando el objetivo oficial de Pekín de más del 6%.

Los datos del lunes mostraron que la producción de productos básicos relacionados con la construcción, como el acero y el cemento, cayó en septiembre frente al mes anterior. Según un análisis de JPMorgan Chase & Co., una medida amplia de la inversión en activos fijos, como bienes raíces y la infraestructura, descendió un 2,5% en septiembre respecto al año anterior, siendo el sector inmobiliario el que más ha contribuido al descenso.

Además de la ralentización inmobiliaria, la escasez de carbón en todo el país hizo que la producción de electricidad en China cayera en septiembre con respecto al mes anterior, lo que obligó a las fábricas de más de 20 provincias a frenar la producción o a cerrar por completo.

“El lado de la inversión de la demanda es bastante débil, y el impacto de la escasez de energía en el lado de la oferta es también bastante severo”, dijo Helen Qiao, economista jefe para la Gran China de Bank of America Corp, en una entrevista en Bloomberg TV. Es probable que el crecimiento del cuarto trimestre se desacelere al 3% o el 4%, dijo.

China se ha apresurado a aumentar la producción de sus minas de carbón, pero los límites en el suministro de electricidad a la industria podrían durar hasta los meses de invierno, especialmente si el carbón se desvía para su uso en la calefacción de los hogares. Los futuros del carbón térmico ampliaron un repunte en las operaciones del lunes, ya que algunas provincias dijeron que adelantarían el inicio de la temporada de calefacción debido al clima frío.

En el lado positivo, el crecimiento de las exportaciones aumentó en septiembre, mientras que el crecimiento de las ventas minoritas mejoró con respecto al mes anterior, ya que las autoridades flexibilizaron las restricciones implementadas en agosto para contener los brotes esporádicos del coronavirus. La tasa de desempleo descendió ligeramente.

Como resultado, “el Gobierno puede no sentir la urgencia de lanzar estímulos e impulsar el crecimiento”, dijo Zhang Zhiwei, economista jefe de Pinpoint Asset Management Ltd.

El crecimiento del gasto del consumidor aún no ha recuperado su ritmo anterior a la pandemia, lo que hace que China dependa más de la demanda externa. El superávit comercial aumentó al 4% del PIB en el tercer trimestre, según cálculos de Natixis SA, frente al 1% antes de la pandemia.

