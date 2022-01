Coronavirus.- Egipto prohibirá a los funcionarios ir al trabajo si no están vacunados y no se hacen PCR semanales

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Egipto han anunciado que a partir del 15 de noviembre los funcionarios que no estén vacunados contra el coronavirus no podrán acudir a su puesto de trabajo, a menos que se realicen una PCR cada semana y presenten un resultado negativo tras ello.



El comité 'ad hoc' frente a la pandemia ha resaltado además que cualquier ciudadano egipcio que no esté vacunado no podrá acceder a edificios gubernamentales a partir del 1 de diciembre, tal y como ha recogido el diario egipcio 'Al Ahram'.



La ministra de Sanidad egipcia, Hala Zayed, ha manifestado que el país cuenta con 63,2 millones de dosis de varias de las vacunas desarrolladas contra la vacuna y ha agregado que recibirá cerca de diez millones más durante el mes de octubre.



Egipto ha confirmado hasta la fecha 318.456 casos y 17.970 muertos por coronavirus, con 268.843 personas recuperadas de la COVID-19, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).