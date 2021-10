Convocan a una movilización sindical y social contra Lasso el 26 de octubre

Fotografía de archivo en la que se registró una marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor central obrera de Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 18 oct (EFE).- Las dos organizaciones de protesta social más importantes de Ecuador convocaron para finales de octubre a una movilización para exigir al presidente Guillermo Lasso que cumpla sus demandas en materia laboral y social.

En una rueda de prensa este lunes, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el sindicato más grande del país, y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) aunaron sus fuerzas para salir de nuevo a las calles, en un mes en el que proliferan las manifestaciones por todo tipo de razones.

"Todos o la mayoría de nosotros hemos participado de diferentes espacios de diálogo con el Gobierno nacional, pero frente a los temas sustanciales y urgentes en materia económica, no existe ningún resultado, por eso queremos decir al país que nosotros usamos este derecho a la resistencia de manera planificada e integral con la ciudadanía", dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Y anunció que han definido una "agenda conjunta", "una movilización", en base a los principios constitucionales.

"Hemos propuesto una movilización, no una paralización, no un cierre como están pretendiendo posicionar en este momento, con una acción antesala a lo que puede significar en los siguientes días", agregó Iza.

La nueva protesta conjunta tendrá lugar el martes 26 de octubre, aunque hasta entonces hay convocadas todo tipo de manifestaciones más pequeñas por parte de otras organizaciones, gremios y colectivos.

El presidente del FUT, Ángel Sánchez, abogó por "una acción de unión" por "los derechos de los ciudadanos, de los trabajadores y del pueblo ecuatoriano" y adelantó que este miércoles presentará a la Asamblea Nacional un "código orgánico de trabajo" como contrapropuesta de reforma a la que ha entregado Lasso.

"Proporcionará estabilidad a todos los trabajadores y dignidad con un salario correcto y justo, y a la parte empleadora estabilidad judicial", aseguró.

La rueda de prensa de hoy la convocó el "colectivo nacional unitario de dirección", foro que reúne a cinco grandes grupos sociales y sindicales que suelen encabezar las protestas en el país.

Jatari Sarango, vicepresidente de la Federación Nacional de Indígenas y Negros (Fenocin), miembro del foro, manifestó que su reciente diálogo con el presidente no ha conducido a nada.

"No ha habido resultados frente al incremento (del precio) de los combustibles, las concesiones mineras, frente a los créditos y sobre todos los productos del campo", se quejó.

Mientras tanto, desde las 05:00 de este lunes se registraron protestas con el corte de carreteras en tres provincias, especialmente por parte de los sectores arroceros, cañicultores y ganaderos, entre otros, que, entre otras demandas, piden el cese del incremento del precio de los combustibles.

La nueva convocatoria a una movilización se produce en momentos de gran incertidumbre política en Ecuador, cuando el presidente no descarta disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) si no da lugar al estudio de sus nuevos proyectos de reforma, para lo cual aplicaría el mecanismo constitucional de la "muerte cruzada".

Y cuando la Asamblea investiga el pasado financiero de Lasso por su aparición en los papeles de Pandora.

En las últimas dos semanas se han registrado también acusaciones mutuas entre los dos poderes del Estado, y resurgido las demandas desde la oposición, sobre todo la afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017) para que Lasso renuncie o sea depuesto.