Congresistas de EE.UU. piden a Amazon que aclare si Bezos mintió bajo juramento

Jeff Bezos, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS

San Francisco (EE.UU.), 18 oct (EFE).- Cinco congresistas de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, mandaron este lunes una carta al consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, dándole una "última oportunidad" para aclarar si su antecesor en el cargo y fundador de la empresa, Jeff Bezos, mintió bajo juramento.

En su misiva, los congresistas apuntan a aparentes contradicciones entre el testimonio dado por varios altos ejecutivos y por el propio Bezos en sus declaraciones ante la Cámara de Representantes de EE.UU. y las informaciones publicadas durante los últimos meses por varios medios como el Wall Street Journal.

Bezos y los ejecutivos de Amazon fueron llamados a declarar ante el subcomité para Antimonopolios de la Cámara Baja en varias ocasiones en 2019 y 2020, y siempre negaron que la empresa estuviera involucrada en prácticas contrarias a la libre competencia.

Según la carta de los congresistas, las informaciones aparecidas en la prensa contradicen directamente el testimonio que Bezos y el resto de directivos dieron bajo juramento.

"En el mejor de los casos, estas publicaciones confirman que los representantes de Amazon confundieron a propósito al comité. En el peor, demuestran que se mintió al Congreso en lo que podría ser una violación de la ley criminal federal", apuntaron en la misiva.

Ante esta situación, los congresistas dicen dar una "última oportunidad" a la empresa para que les presente "pruebas exculpatorias" que corroboren el testimonio dado por Bezos y los ejecutivos, y amenazan con trasladar la cuestión al Departamento de Justicia para que se abra una investigación criminal.

Las supuestas prácticas sobre las que los ejecutivos habrían confundido o mentido al Congreso son el uso de datos de terceros (es decir, vendedores que tienen sus productos en Amazon, pero que no trabajan para la empresa) para crear competidores que sí sean propiedad de Amazon.

Así, por ejemplo, Amazon estaría usando información de terceros sobre qué productos gustan más o menos, a qué público interesan más, cuál es el mejor precio de venta, qué funciones son las más valoradas por los consumidores, etc. para crear y lanzar sus propios productos que luego competirían con los originales.

Bezos y los ejecutivos de la compañía insistieron en varias ocasiones ante el Congreso en que esto no es algo que Amazon haga, pero las informaciones periodísticas apuntan a que sí sería una práctica habitual en la empresa.

Tras conocerse el envío de la carta con el ultimátum a la empresa, esta emitió un comunicado en el que negó que sus ejecutivos hayan mentido al Congreso e indicó que su política interna prohíbe usar los datos de terceros para desarrollar productos propios.

Bezos abandonó en julio pasado el puesto de consejero delegado de la empresa que él mismo fundó en 1994, dejando paso a Jassy, aunque sigue siendo el presidente ejecutivo de la firma.

Los congresistas que firmaron la carta enviada a Amazon son David Cicilline, Pramila Jayapal y Jerrold Nadler (demócratas) y Ken Buck y Matt Gaetz (republicanos).