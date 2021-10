Comienza la vacunación de más de dos millones de menores de edad en Ecuador

El vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero (d), fue registrado este lunes al aplicarle a un niño una dosis de una vacuna contra la covid-19, durante el inicio de la vacunación de niños de 6 a 11 años, en un colegio de Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 18 oct (EFE).- La vacunación contra la covid-19 de más de dos millones de menores de entre seis y once años se inició este lunes en Ecuador, país que avanza a paso acelerado en la inoculación de la población contra la enfermedad.

Al inicio de la jornada, el vicepresidente de Ecuador, Alfredo Borrero, médico de profesión, vacunó a varios niños en una escuela en la capital ecuatoriana.

"El proceso de vacunación en ningún momento ha parado", aseguró el segundo mandatario al anotar que se encuentran ahora en el segmento de niños y adolescentes en el camino para lograr la inmunidad colectiva, a la que aspiran a llegar "en los siguientes meses".

Según Borrero, se evidencia que "la gente tiene tranquilidad" ante el avance de la vacunación, pero pidió mantener las medidas de bioseguridad como el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de mascarillas, como precaución indispensable.

Sobre la posibilidad de comenzar la aplicación de la tercera dosis, comentó que es el ritmo que está siguiendo el mundo entero y si hay evidencia de que se necesita en Ecuador, podría iniciarse el próximo año.

POCOS CONTAGIOS EN COLEGIOS

La ministra de Educación, María Brown, puntualizó que en el segmento poblacional iniciado este lunes están incluidos 2.010.000 menores en el sistema educativo nacional, lo que incrementa la tranquilidad de docentes, familias y la ciudadanía en general para seguir normalizando las actividades escolares y las generales.

"Una vez que podamos tener la seguridad y después de los controles epidemiológicos y el seguimiento que se realiza con el Ministerio de Salud podremos tomar decisiones para cambiar el método que se está utilizando hasta ahora", dijo al ser consultada sobre la posibilidad de un retorno total a las clases presenciales.

"Por ahora seguimos con los planes de continuidad educativa" en donde cada institución de manera voluntaria adopta mecanismos en el proceso de normalización de la asistencia.

"Estamos ya en 32 % de instituciones educativas a nivel nacional que cuentan con el permiso de uso de instalaciones", y que se van incrementando los aforos siempre respetando el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el lavado de manos, subrayó.

Marjorie Villalba, madre de una menor de 10 años, se mostró "contenta y tranquila" por la vacunación pues es "el primer paso" para todos los menores "puedan regresar a clases presenciales y nuevamente llevar una vida más tranquila con la cotidianidad de antes".

En declaraciones a Efe comentó que su hija estaba nerviosa por la vacunación pero sobre todo "feliz porque lo que más anhela es regresar a su escuela".

"Los dos años que prácticamente se ha mantenido encerrados, (han sido realmente tranquilos) pero lo que más anhela es regresar a la escuela, a ver a sus compañeros y, como este año es el último de escuela, está todavía más contenta. Quiere regresar antes de que se acabe el año", destacó.

VACUNACIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS

Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Garzón, reafirmó que la vacunación de los menores de seis a once años es importante "para poder reactivar las actividades educativas", pero indicó que por debajo de esa edad deberán completar antes su esquema de vacunación regular y, luego de un mes, iniciará la inoculación contra la covid.

En Ecuador hay al momento 523.676 casos confirmados por PCR de covid-19 y según Garzón, la pandemia está "bajo control" pero no ha pasado, por lo que pidió a la ciudadanía mantener las medidas de bioseguridad.