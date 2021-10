Carlos Saura: "El cine es el arte total que une todas las artes"

El director de cine, Carlos Saura, tras recibir el "Gran Premio Honorífico" del Festival de Cine Fantástico de Sitges, durante la gala de clausura celebrada en la localidad catalana. EFE/Quique Garcia.

Sitges (Barcelona), 17 oct (EFE).- Carlos Saura, que ha recogido este domingo el Gran Premio Honorífico del Festival de Cine Fantástico de Sitges, se ha mostrado ante el público del certamen feliz de "seguir trabajando", a sus 89 años de edad, en lo que más le gusta, "el cine, que es el arte total que une todas las artes".

"El cine tiene todo lo que me gusta -ha añadido-, la música, la fotografía, la escenografía, el color...Dicen de la ópera, pero yo, que también he hecho ópera, creo que no hay nada tan maravilloso como el cine".

El realizador aragonés ha sido recibido con un largo y caluroso aplauso por los espectadores del Auditorio del Festival de Cine de Sitges, certamen que le ha concedido el galardón honorífico "por ser uno de los grandes autores de cine fantástico e imaginario de España", según el director del Festival, Ángel Sala.

"Saura ha recogido los miedos de la sociedad y los ha expresado desde la imaginación, la poesía y la fantasía, en películas como 'La caza', 'La prima Angélica' y 'Cría cuervos'", que Sala no ha dudado en calificar de cine fantástico.

A punto de cumplir 90 años, Carlos Saura sigue en activo y llega a Sitges poco después de visitar México, donde ha presentado su película sobre música mexicana "El rey de todo el mundo" en la edición 36 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

También estuvo hace poco en el Festival de Cine de San Sebastián con su cortometraje "Rosa Rosae" sobre la Guerra Civil española y tiene en cartel un par de obras de teatro dirigidas por él.

A Sitges, Saura ha llegado con otra de sus obras recientes bajo el brazo: el cortometraje "Goya 3 de mayo", en el que director da vida a los personajes del emblemático lienzo de Francisco de Goya "Los fusilamientos".

Tras el pase de este trabajo en el Museo del Prado y su exhibición en Caixa Forum Zaragoza, donde protagoniza una exposición, el Festival de Sitges ha proyectado "Goya 3 de mayo" en la gala de clausura.

El filme muestra la particular visión de Saura sobre lo que pudo haber ocurrido en los instantes previos a la ejecución plasmada por Goya en su icónico cuadro.

A lo largo de los 14 minutos de duración de "Goya 3 de mayo", Saura retrocede en el tiempo hasta aquel día de 1808 cuando, en una de las laderas de la montaña de Príncipe Pío -y con la ciudad de Madrid en llamas al fondo-, las tropas francesas fusilaron a varios de los detenidos después del alzamiento del día anterior.

El cineasta reinterpreta en lenguaje audiovisual esta histórica imagen, con un cuidado trabajo de fotografía y una banda sonora, obra de Alfonso G. Aguil que, junto al sonido de los tambores de Calanda, subrayan el dramatismo del momento inmortalizado por el genio de Fuendetodos.

Pero para llegar a esa icónica imagen final, Saura propone al espectador un viaje que comienza con una inmersión en el horror de la guerra a través de las brutales imágenes plasmadas por Goya en su colección de grabados titulada "Los desastres de la guerra".

Cuarenta y cinco figurantes han participado en este filme, a los que hay que sumar la interpretación de la actriz Eulalia Ramón y los actores Álvaro de Paz y José Luis Esteban, que da vida al personaje central del cuadro, 'el hombre de la camisa blanca'.

Tras la proyección de esta película, el Festival ha hecho entrega de los premios de palmarés que se dio a conocer ayer, en una gala en la que la mayor parte de los galardonados han agradecido el premio telemáticamente.

La ceremonia, a la que ha acudido la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borras, y la alcaldesa de Sitges, Aurora Carbonell, se ha cerrado con la proyección de "The green knignt", de David Lowery.