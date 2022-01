Argentina.- El cineasta argentino Mariano Llinás estrenará su último documental y presentará su film de 13 horas 'La flor'

18-10-2021 Fotograma de 'La Flor', de Mariano Llinás.. El cineasta argentino Mariano Llinás estrenará su último documental y presentará su film de 13 horas 'La flor' en la 66 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que tiene a Argentina como país invitado. POLITICA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA EUROPA VALLADOLID SEMINCI



El cineasta argentino Mariano Llinás estrenará su último documental y presentará su film de 13 horas 'La flor' en la 66 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que tiene a Argentina como país invitado.



Argentina será una de las grandes protagonistas de esta edición del certamen, que lo ha elegido como país invitado con el fin de recorrer algunos de sus principales títulos y trazar, de este modo, una senda por la que guiar al público en la evolución de su cinematografía a lo largo de las dos últimas décadas.



La presencia de Argentina se articula en torno al ciclo 'Relatos salvajes, historias extraordinarias: dos décadas de cine argentino', organizado en colaboración con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales argentino (INCAA) y que reúne 16 largometrajes seleccionados por el crítico y programador Álvaro Arroba entre las cosechas de los últimos 20 años.



El ciclo arranca con 'Un oso rojo' (2002), de Adrián Caetano, consagrado apenas dos años antes con Bolivia, que reúne en el reparto a Julio Chávez y Soledad Villamil, quienes dan vida a una pareja marcada por la larga condena que él cumple tras ser acusado de homicidio y robo a mano armada. Un año después se estrenó 'Los rubios', ópera prima de Albertina Carri, quien debutó con un trabajo sobre su memoria familiar, marcada por la desaparición durante la dictadura de sus padres, Roberto Carri y Ana María Caruso.



En 2004 se estrenaron 'La niña santa', de Lucrecia Martel, producida por El Deseo y presentada en la Sección Oficial del festival de Cannes, y 'Los muertos', segundo trabajo de Lisandro Alonso, proyectado en la Quincena de Realizadores del certamen francés y reconocido con el Premio Especial y el de la Fipresci en la 42 edición del Festival de Viena.



Ricardo Darín y Dolores Fonzi se asoman al cartel de 'El aura' (2005), de Fabián Bielinsky, proyectada en los festivales de Sundance y San Sebastián, elegida mejor película argentina de 2005 y representante de su país en la carrera por los Oscar, y Darín, junto a Inés Efrón y Valeria Bertuccelli, lo hace de nuevo en 'XXY' (2007), de Lucía Puenzo, que, proyectada en la 52 Semana, se alzó con el Goya a la mejor película extranjera de habla hispana y el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes.



La década culmina con la oscarizada 'El secreto de sus ojos' (2009), dirigida por Juan José Campanella e interpretada por Darín y Villamil, ganadora además de dos Goya y nominada para cinco de los principales premios de cine, y 'El hombre de al lado' (2009), de Mariano Cohn y Gastón Duprat, la historia de dos vecinos interpretados por Rafael Spregelburd y Daniel Aráoz y reconocida en Sundance.



El ciclo incluye también los títulos 'Abrir puertas y ventanas' (2011), de Milagros Mumenthaler, un drama familiar premiado en Locarno; 'Viola' (2012), de Matías Piñeiro, que sitúa la obra de Shakespeare como telón de fondo, o 'Fantasmas de la ruta' (2013), de José Celestino Campusano, quien participó en la 64 Semana con 'Hombres de piel dura'.



El viaje por el más representativo cine argentino del siglo XXI se completa con las proyecciones de 'El cielo del centauro' (2015), dirigida por Hugo Santiago y protagonizada por Malik Zidi, Romina Paula, Roly Serrano; 'Gilda', no me arrepiento de este amor' (2016), una historia de Lorena Muñoz sobre la cantante Myriam Alejandra Bianchi, Gilda, interpretada por la conocida Natalia Oreiro; 'Dos disparos' (2014), de Martín Rejtman, protagonizada por un adolescente que una madrugada decide darse dos tiros, y 'Las facultades' (2019), un documental de Eloísa Solaas sobre las distintas maneras de afrontar los exámenes finales. Tanto Martín Rejtman como Eloisa Solaas acudirán a Valladolid para presentar sus largometrajes.



El último de los largometrajes incluido en el ciclo es 'La flor' (2018), fruto de una década de trabajo de escritura del director Mariano Llinás, quien creó seis relatos en torno a tramas variadas que, con sus 14 horas de proyección, será la de mayor duración que haya programado la Seminci, que ha previsto un único pase dividido en tres sesiones.



'Relatos salvajes, historias extraordinarias: dos décadas de cine argentino' contempla también la proyección de siete cortometrajes, entre ellos el que ostenta el récord Guinness al más premiado: 'Luminaris (2013)', de Juan Pablo Zaramella, realizado en la técnica de pixilación y reconocido con más de 200 galardones. Además, el público de Valladolid podrá disfrutar de 'Masí, me tiro' (2003), de Sebastián Carreras; 'El mes del amigo' (2016), de Florencia Percia; 'La prima sueca' (2017), de Inés María Barrionuevo; 'El récord' (2019), de Daniel Elías; 'Shendy Wu, un diario' (2019), de Ingrid Pokropek, y 'Bajo la superficie' (2021), de Pablo Spatola.



DÍA DE ARGENTINA



El ciclo será una piedra angular de la programación de la 66 Seminci, pero no la única, ya que la presencia de la cinematografía argentina y de sus profesionales será una constante en esta edición del Festival.



La Gala de Inauguración será el marco en el que se hará entrega de la Espiga de Honor al actor, productor, guionista y director Juan José Campanella (Buenos Aires, 1959), acto en el que estará acompañado por los intérpretes argentinos Óscar Martínez y Eduardo Blanco. El homenaje al realizador argentino se completará al día siguiente con la proyección de su película 'El cuento de las comadrejas' (2018), su última película hasta la fecha.



El jueves 28 de octubre será el Día de Argentina en Seminci, con una programación especial que incluirá las películas argentinas que concursen en las secciones Oficial, Punto de Encuentro y Tiempo de Historia. Ese día se exhibirá en Sección Oficial la película 'Clara sola', de Paula Hernández; en Punto de Encuentro, 'Zahorí', de Marí Alessandrino; y en Tiempo de Historia el mediometraje 'Lo que no se ve ni se oye', de Clara Cullen, y los largometrajes documentales 'Rancho', de Pedro Sperino, y 'Corsini interpreta a Blomberg y Marciel', de Mariano Llinás, en lo que será su estreno mundial. Finalmente, el ciclo Disidencias ofrecerá la película 'La mujer rubia', de Lucrecia Martel.



El Día de Argentina se completará con una clase magistral a cargo de Juan José Campanella, a partir de las 12.00 en el Salón de los Espejos del Teatro Calderón, y en ese mismo escenario por la tarde la mesa redonda en torno al ciclo, moderada por Álvaro Arroba, en la que intervendrán los cineastas Mariano Llinás, Eloisa Solaa, Martín Rejtman y el propio Campanella.



JURADOS



Los diferentes jurados de las secciones competitivas de la 66 Seminci contarán entre sus componentes con destacados profesionales del audiovisual argentino.



Así, el Jurado Internacional tendrá como integrantes a Alberto García Ferrer, historiador de cine, y Javier Porta Fouz, director del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente. Romina Paula, actriz, dramaturga y directora argentina que estrenó en 2019 'De nuevo otra vez', su primera cinta como autora y realizadora, formará parte del jurado de Punto de Encuentro, y en el de Tiempo de Historia participará María Silvia Esteve, directora y montajista, autora del largo documental 'Silvia', que se alzó con varios premios internacionales.



Por último, en el jurado de DOC. España intervendrá Ignacio Acconcia, director y guionista cuyo primer largo, 'El niño de fuego', obtuvo una mención especial del jurado de esta sección en la 65 Seminci.



La muestra, que contará con la colaboración de la Embajada Argentina en España, irá acompañada del libro 'Historias salvajes, relatos extraordinarios. Cine argentino 2000-2020', escrito por Álvaro Arroba. La obra, estructurada en 14 capítulos, incluye una entrevista a Javier Porta Fouz e imágenes inéditas del cuaderno de rodaje de La flor, y ahonda en los creadores de la última ola del Nuevo Cine Argentino.