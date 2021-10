Apple lanza nuevos AirPods y nuevos colores para su mini HomePod

(Bloomberg) -- Apple Inc., en una actualización de su línea de audio, presentó el primer cambio desde 2019 en los AirPods, un nuevo plan de música por US$4.99 que solo funciona a través de Siri y diferentes colores para su mini altavoz HomePod.

La compañía anunció los nuevos productos este lunes en un evento llamado “Unleashed” que también incluyó la presentación de los últimos modelos de Macs. Los nuevos AirPods son la tercera generación del modelo original y tienen un aspecto similar a los AirPods Pro lanzados en 2019.

Recientemente, los AirPods se han convertido rápidamente en una de las líneas de accesorios más importantes, y de más rápido crecimiento, para Apple. Desde la introducción del producto en 2016, Apple ha dominado el mercado de auriculares inalámbricos y provocado la aparición de dispositivos competencia de Samsung Electronics Co., Amazon.com Inc. y Google de Alphabet Inc.

El último modelo de AirPods incluye un nuevo controlador de audio y resistencia al agua, pero carece de características como la cancelación de ruido que son parte de la versión más cara. Los nuevos audífonos costarán alrededor de US$179, en tanto que Apple planea seguir vendiendo versiones anteriores de AirPods a un precio más bajo de US$129.

La nueva versión también incluye un estuche rediseñado con carga inalámbrica MagSafe. Anteriormente, dicha funcionalidad era una actualización con un costo adicional de US$40. Adicionalmente, cuentan con un ajuste universal como los AirPods originales y no requiere almohadillas especiales para los oídos como los AirPods Pro. La compañía también aumentó la duración de la batería a seis horas.

Apple comenzó a recibir pedidos de los nuevos AirPods el lunes y está previsto que lleguen a las tiendas el 26 de octubre.

Junto con los nuevos AirPods, Apple anunció una integración más profunda de Siri para Apple Music. La nueva función incluye listas de reproducción optimizadas para su uso a través de la asistente de voz de Apple. Como parte de eso, la compañía lanzó un nuevo plan de Apple Music de US$4.99 por mes que solo funciona a través de Siri. Eso es la mitad del precio de la suscripción estándar de US$9,99 al mes.

El anuncio pesó brevemente sobre las acciones del gigante de streaming de música Spotify Technology SA, que pronto se recuperó. Mientras tanto, las acciones de Apple subieron hasta un 1,3% a US$146,65.

Apple también introdujo colores azul, amarillo y naranja para el HomePod mini, uniéndose al blanco y gris existentes, los dispositivos estarán disponibles a partir de noviembre.

Los AirPods son parte del segmento de accesorios, hogar y dispositivos portátiles de Apple. Ese grupo de productos generó alrededor de US$13.000 millones en el último trimestre de 2020, un récord de ventas. Apple ha citado a los AirPods como uno de los mayores impulsores de crecimiento de esa categoría.

Bloomberg News informó sobre el nuevo diseño de AirPods el año pasado. Apple también está trabajando en una actualización de los AirPods Pro que hará que los auriculares sean más pequeños y agregará una nueva funcionalidad de fitness. Se espera que sean lanzados el próximo año.

Nota Original:Apple Launches New AirPods and $4.99 Siri-Only Music Plan (1)

