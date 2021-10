Amazon crearía 150.000 empleos temporales, 50% más que en 2020

(Bloomberg) -- Amazon.com Inc. planea contratar a 150.000 empleados temporales, aproximadamente un 50% más que el año pasado, a medida que la empresa busca trabajadores de respaldo para que la ayuden a satisfacer la demanda durante el período de compras navideñas.

El minorista en línea más grande del mundo generalmente contrata legiones de trabajadores temporales en esta época del año para ayudar a almacenar, empacar y enviar artículos desde sus almacenes. Desde que la pandemia aumentó las compras en línea el año pasado, Amazon ha estado expandiendo rápidamente su operación logística, abriendo almacenes o depósitos de entrega urbanos más pequeños a un ritmo de aproximadamente uno por día. En septiembre, la empresa dijo ya había abierto 250 instalaciones logísticas en Estados Unidos en 2021 e inauguraría otras 100 solo ese mes.

Amazon dijo el lunes que el salario inicial promedio de los trabajos en Estados Unidos era de US$18 la hora. En un momento en que la competencia por trabajadores de nivel de entrada es intensa, la compañía también ofrecerá bonos por firma de contrato de hasta US$3.000, dependiendo de la ubicación, y hasta US$3 adicionales por hora para los trabajadores que deseen trabajar durante la noche o en turnos de fin de semana.

En julio, durante la llamada de resultados de la compañía con analistas, el director financiero, Brian Olsavsky, dijo que la presión salarial comenzaba a reflejarse en los gastos de la empresa. “Si bien tenemos muy buenos niveles de personal, eso no ha sido exento de costos”, dijo Olsavsky.

Amazon, el segundo empleador privado más grande de EE.UU. después de Walmart Inc., empleaba a 1,3 millones de personas a fines de junio. En esta época del año pasado, la empresa dijo que contrataría a alrededor de 100.000 trabajadores temporales.

Nota Original:Amazon Plans to Hire 150,000 for Holiday, 50% More Than in 2020

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.