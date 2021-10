5-4. El boricua Rosario sella triunfo de Bravos que amplían ventaja a 2-0

El bateador de los Bravos de Atlanta, Eddie Rosario (d), celebra tras un sencillo RBI que le ganó el juego a los Dodgers de Los Ángeles en la parte baja de la novena entrada del segundo juego de la MLB. EFE / EPA / ERIK S. LESSER

Atlanta (EE.UU.), 17 oct (EFE).- El guardabosques puertorriqueño Eddie Rosario produjo la carrera de la diferencia, el jardinero Joc Pederson conectó cuadrangular de dos carreras contra su exequipo, los Bravos de Atlanta vencieron 5-4 a los Dodgers de Los Ángeles y amplían su ventaja a 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Con su victoria, los Bravos mantienen la ventaja de campo y viajan tranquilos a Los Angeles, donde los Dodgers serán los que tengan toda la presión de no ceder ningún partido en su campo del Dodger Stadium.

Además, de acuerdo con las estadísticas, en la historia de partidos de postemporada los equipos que toman una ventaja de 2-0 en cualquier serie al mejor de siete han ganado esa serie 73 de 87 veces (84%).

La remontada más reciente ante una desventaja de 0-2 involucró a estos mismos equipos el año pasado, con los Dodgers recuperándose de un 0-2 y un 1-3 para avanzar a la Serie Mundial, que luego también ganaron.

En la parte baja de la novena entrada Rosario se encargó de poner números finales y cerrar la cuenta de la pizarra al conectar sencillo a lo profundo del jardín central.

Con su imparable, el toletero boricua mandó a la goma del plato al parador en corto Dansby Swanson con la carrera que selló la victoria de Atlanta, que le tocó remontar por dos veces desventaja de dos carreras con los parciales del 0-2 y 2-4.

Rosario estuvo casi perfecto en la caja de bateo al conectar cuatro veces en cinco oportunidades con el tolete, y terminó con una carrera remolcada, siendo uno de los jugadores claves en el triunfo de los Bravos.

Además el boricua llegó una vez a la registradora, cuando el segunda base curazoleño Ozzie Albies pegó sencillo al jardín central y lo mandó a anotar.

Rosario culminó su noche de cuatro imparables con un sencillo y dos outs en la novena ante el cerrador curazoleño Kenley Jansen para empujar Swanson con la carrera ganadora.

La línea de Rosario golpeó el guante del campocorto Corey Seager y se estrelló contra el jardín central.

En la parte baja del cuarto episodio Pederson (1) sacó la pelota del campo llevando a un corredor por delante al cazar la serpentina del abridor Max Scherzer cuando el lanzador tenía un out en el episodio.

Albies pegó una vez en cuatro encuentros con el lanzador y terminó con una remolcada y anotó en el octavo episodio con el doble al jardín central que pegó el tercera base Austin Riley.

Los bateadores emergentes venezolanos Ehire Adrianza y Orlando Arcia estuvieron con 0 de 1 cada uno.

El guardabosques cubano Guillermo Heredia se fue de 2-0 con el bate sin que hiciese contacto con la pelota.

Desde el montículo, las victoria se la acreditó el cerrador Will Smith (2-0) en una entrada completa, ponchando a dos bateadores.

Por los Dodgers el parador en corto Corey Seager (1) botó la pelota del campo en el primer episodio llevando a un hombre en circulación, que permitió al equipo de Los Angeles ponerse con ventaja parcial de 0-2.

La derrota la cargó el relevo venezolano Brusdal Graterol (0-1) en dos tercios de entrada al permitir el imparable de Rosario y la carrera ganadora de Swanson.

El veterano bateador emergente dominicano Albert Pujols estuvo con 0 de 1 con los Dodgers sin que al final pudiese darle vida y ayudarles a evitar la derrota.

Mientras que en el trabajo sobre el montículo el mexicano estelar Julio Urías, salió como cuarto relevo, no tuvo su mejor actuación al ser castigado con dureza.

Urías, que en la temporada regular llegó a los 20 triunfos, el mejor de las Grandes Ligas, sacó los tres outs del octavo episodio, pero fue castigado con tres imparables, dos carreras y retiró a dos bateadores por la vía del ponche.

El tercer juego de la serie se llevará a cabo el martes por la tarde en el Dodger Stadium, cuando el equipo de Los Ángeles suba al montículo su abridor Walker Buehler, mientras que los Bravos iniciarán con el estelar Charlie Morton.