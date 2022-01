Venezuela.- Noruega aboga por retomar "lo antes posible" las negociaciones entre gobierno y oposición venezolanos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Noruega, facilitador de las negociaciones políticas abiertas en México entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, ha manifestado este domingo su respaldo a los contactos tras la decisión del Gobierno de no asistir a la sesión de este domingo.



"Noruega sigue convencida de que las negociaciones son la única solución para Venezuela", ha publicado el Ministerio de Asuntos Exteriores noruego en Twitter.



"Vamos a seguir trabajando para que las partes continúen lo antes posible con esta importante iniciativa en la mesa de negociación para una solución política inclusiva por el bien del pueblo venezolano", ha añadido.



El Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el sábado que no asistiría al diálogo con la oposición venezolana en Ciudad de México tras la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, como gesto de protesta.



La delegación de la oposición venezolana, por su parte, ha instado al Gobierno a volver a la mesa de negociación. "Lamentablemente, la delegación de Maduro no llegó, produciendo un nuevo retraso (...). Ninguna persona es más importante que todo el pueblo venezolano", ha declarado Gerardo Blyde en referencia a la extradición de Álex Saab.