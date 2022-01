Tenis.-Tenis/Indian Wells.- La española Paula Badosa hace historia y conquista el torneo de Indian Wells

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)



La tenista catalana Paula Badosa logró este domingo el título más importante de su carrera deportiva al conquistar Indian Wells (Estados Unidos), de categoría WTA 1.000 y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse a la bielorrusa Victoria Azarenka en tres sets por 7-6(5), 2-6, 7-6(2) y convertirse en la primera española en ganar este torneo.



Más de tres horas le costó a Badosa levantar el mayor trofeo que atesora su palmarés a sus 23 años y poner por fin el nombre de una jugadora de la 'Armada' en su palmarés. Hasta ahora, las dos finales disputadas en los 90 por Conchita Martínez eran el mayor logro, superado por la gerundense tras una final maratoniana y tensa, donde estuvo cerca de perderla antes de adjudicársela ante una exnúmero uno del mundo que, pese a su mayor experiencia, también tuvo vértigo cuando parecía tenerlo todo a favor.



Y es que Badosa estuvo contra las cuerdas y todo hacía indicar que dejaría escapar su oportunidad. De estar 4-4 y 40-15 a su favor pasó a estar abajo 4-5 y con 30-0 a favor de una Azarenka que iba lanzada en ese momento. Pero la bielorrusa, doble campeona en Indian Wells (2012 y 2016), no aprovechó su oportunidad y la española se rehizo hasta sentenciar su victoria en la 'muerte súbita'. Un éxito que la situará entre las mejores del mundo este lunes en el ranking de la WTA cuando aparecerá en el 'Top 20' tras iniciar el 2021 en el puesto 70.



Fue un duelo igualado salvo en el segundo set donde la de Minsk se mostró absolutamente demoledora ante su rival, a la que arrolló a base de ganadores (14) y con un tenis muy preciso y sin apenas errores. De las tres horas y seis minutos que duró el partido, apenas 33 se invirtieron en una segunda manga, nada parecido a lo que se vio en la primera y en la tercera y definitiva.



La inicial estuvo marcada por las oportunidades desperdiciadas por ambas al resto en los juegos iniciales del partido, donde ya se atisbaba mucha igualdad. Azarenka no aprovechó las cinco de las que gozó y Badosa tampoco pudo sacar partido a las tres de las que dispuso.



Sin embargo, la española fue la primera que quebró, en el séptimo juego, ventaja que no le valió, como tampoco la que tuvo con 6-5 y saque. La exnúmero uno del mundo salvó las dos situaciones y cerca estuvo de hacerlo en el 'tie-break' cuando empezó 4/0 abajo e igualó a cinco. La catalana aguantó mentalmente y logró ponerse por delante en el marcador.



Tras el dominio de la de Minsk en el segundo parcial, se pasó a un tercero donde fue Badosa la que golpeó primero con un 'break', replicado al instante por su rival. A partir de ahí, equilibrio hasta el momento clave del octavo juego donde la española, con una doble falta, su lastre en el encuentro (11 en total) y otros tres errores en bolas 'fáciles', entregó su saque para verse 4-5 abajo.



El título parecía alejarse para Badosa cuando Azarenka se ponía con 30-0 y tenía una bola a mitad de pista para el 40-0. Pero la bielorrusa la estrelló en la red con todo a favor y fue entonces ella la que entró en una inesperada espiral de fallos que devolvió al partido a la catalana.



Las dos salvaron sus saques con solvencia para alcanzar la 'muerte súbita' definitiva donde la tenista española sacó a relucir de nuevo sus mejores golpes para cobrar ventaja. La exnúmero uno del mundo no tuvo en esta ocasión respuesta y Badosa encontró vía libre para desplomarse de alegría en la pista.