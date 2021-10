Simeone ya dispone de todos, menos Savic

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, en una fotografía de archivo. EFE/J.J. Guillen

Madrid, 17 oct (EFE).- Salvo Stefan Savic, sancionado por tercer y penúltimo partido consecutivo en la Liga de Campeones y aún al margen por una lesión muscular, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, ya dispuso este domingo de todos sus efectivos rumbo al duelo del martes contra el Liverpool, incluidos José María Giménez, Matheus Cunha y Marcos Llorente, reincorporados al grupo.

La sesión dominical en el Wanda Metropolitano, el escenario del encuentro de la Liga de Campeones frente al conjunto británico, reintegró al central uruguayo, al centrocampista madrileño y el atacante brasileño, tras sus lesiones musculares, a la dinámica de sus compañeros, previsiblemente listos para el martes.

No hay duda aparente en ese sentido en el caso de Marcos Llorente, que alternó el trabajo con el grupo e individualizado a principios de la semana, que después continuó con sus entrenamientos específicos para completar su puesta a punto y que este domingo culminó todo ese proceso con su vuelta al grupo y quizás al once, con la incógnita también de Giménez, recién recuperado de su lesión.

El pasado jueves, el central uruguayo se retiró con una dolencia en el aductor del encuentro de clasificación para el Mundial de Catar 2022 de su selección, Uruguay, frente a Colombia. Baja tanto frente a Argentina como Brasil, regresó a Madrid para iniciar una recuperación que aceleró estos días hasta la sesión de este domingo.

Ya se entrenó también con el grupo, lo necesita el Atlético para configurar la defensa de tres centrales que ha mostrado durante la semana Diego Simeone, una vez que Savic es baja, y de su estado dependerá de si forma de inicio o no ante el Liverpool. El técnico, a la vez, ha pensado y probado una alternativa: Geoffrey Kondogbia.

Igualmente, Matheus Cunha también ultimó ya su recuperación de la lesión muscular que lo apartó del choque contra el Barcelona y de la última convocatoria de Brasil, aunque su protagonismo es mucho menor en las alineaciones de Simeone. En principio empezará como suplente.

Además de la reintegración al grupo de los tres jugadores, Simeone ya contó para la sesión sobre el terreno de Luis Suárez, su goleador, y Rodrigo de Paul. El sábado con trabajo en el gimnasio, por la acumulación de minutos con sus selecciones, este domingo ya se entrenaron como uno más. La duda es si ambos o alguno de los dos serán titulares tras la carga de minutos y viajes de esta semana.